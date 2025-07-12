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中職／談克服失誤困境罕見長文論述 鋒總：唯有面對才能破除心中恐懼

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊高捷近期失誤連發，引起球迷熱議，談到場上關鍵失誤後兩邊陣營一喜一憂，如何協助失誤選手快速調適，總教練陳金鋒第一句話直接回應：「先不用」；意料之外的回答之後是一篇小論文，陳金鋒開示，唯有面對才能破除心中恐懼。

高捷先是在8日的比賽後段改守一壘，在界外區發生謎之漏接，讓味全龍隊吉力吉撈．鞏冠續命後敲出致勝安打，接著昨天的比賽第3局面對王博玄擊出的左外野飛球，手套碰到這球未能完成接殺，這個失誤釀成滿壘局面，魔力藍最終成功度過該局危機。

陳金鋒表示，高捷的失誤癥結，外野教練詹智堯會去和他說，職業場上難免遇到失誤，「自己要去面對，失誤一定會有，怎麼從失誤中調整自己，回歸到比賽，還是要去面對它。」

媒體提問在失誤當下選手的調適，如何從失敗的情境中快速走出，陳金鋒回應：「先不用。」他進一步解釋：「有什麼事情明天再說，他回去一定會想整個晚上，當他回到場上再告訴他，怎樣面對今天比賽。」

「失誤會不會再發生？會。」陳金鋒坦言，要去面對、克服、減少失誤，「你必須要有強烈的意志，告訴自己，縱使失誤了，今天是新的一天，球打過來，還是勇敢去接它，不斷去面對才能破除內心恐懼，逃避的話，那個東西永遠留在你的心裡，球過來，那個場景會出現，你一定會有遲疑，相同的事情還是會發生，這個時候必須不斷往前走，不能一直在失誤的困境裡，越陷在裡面越無法突破。」他直言：「當你可以突破，站在場上就會很自在，不管今天發生什麼，明天一樣以相同心態去面對。」

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陳金鋒 富邦悍將 吉力吉撈

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