中職／自辦模擬賽確認無法負荷 張育成辭退全壘打大賽

富邦悍將隊「國防部長」張育成確定辭退今年全壘打大賽，透露已經自辦模擬賽，在打擊籠裡練打3分鐘，確認手的狀況無法負荷，「今年全壘打大賽先換別人幫我打，等明年身體健康再來參戰。」至於最想看到的全壘打大賽參賽者，他點名林智勝，「希望智勝賢拜寶刀未老。」

張育成今年並非完全健康的狀態，出賽數受到極大影響，手肘骨刺問題目前雖已緩解，但考量身體狀況，對於全壘打大賽審慎評估。

張育成今天受訪表示，「我是有試過，我在裡面cage打，現在是打3分鐘嗎？我有試著去打，我的手好像不太行，沒辦法打那麼久，沒辦法完全延伸，怕打到最後會和上次丟球磴到一樣的感覺，今年全壘打大賽先換別人幫我打。」他也對球迷投票給自己表達感謝，抱歉自己身體無法負荷。

被問到想看到的全壘打大賽參賽者，張育成說是林智勝，「畢竟他是我們中華職棒全壘打王，今年又是最後一年，希望他可以拿到這份榮耀，希望他可以打敗所有人，還有一個魔王（魔鷹）在。」聽聞魔鷹也辭退，他笑答：「安可也是魔王」。

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