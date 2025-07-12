快訊

台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

台南西羅殿、普濟殿上演廟宇斷交！民政局勸和 信眾喊話由神決定

中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
范國宸賽後激情擁抱總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供
范國宸賽後激情擁抱總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天由范國宸再見兩分砲當英雄，去年在Driveline訓練中心的強化，不僅化為場上的力量，也在賽後一把用力抱上總教練陳金鋒，被問到是否被子弟兵嚇到，陳金鋒堅定說「沒有」，理解范國宸為何如此激情，「兩出局可以拉回來，贏這種比賽，球員心情上是很亢奮的狀態，他又滿大隻的。」

范國宸昨天敲出再見兩分砲、本季第7轟成為致勝英雄，今年找回過往身手，也成美國亞利桑那Driveline訓練中心的活教材，打擊教練波伊德（Elijah Boyer）在X上寫道：「范國宸去年季後來到Driveline，回到中職後，找回過去熟悉版本的自己。」

他進一步分享范國宸在11月14日到12月9日之間的身體數據變化，在瞬間肌力、相對肌力等數字上都有明顯提升。波伊德表示：「在重訓室裡，我們專注於藉由複合式訓練提升肌力和擊球品質，前蹲舉、RDL、硬舉是前6周課程的重點，而范國宸也在複試中展現良好的進步。」

范國宸提到，與教練一直保持聯繫，也有收到他的私訊，「跟我說繼續保持、記住好的感覺，訓練上持續做一樣的東西。」

他指出去了一趟Driveline後的差異，最有感的就是揮棒速度提升，也坦言剛開始嘗試時需要時間，「一開始也不是很確定，嘗試新的東西，比賽中要用出來就是需要時間，也要經過很多調整，不是完全照著那邊，融入那邊的方式、身體有辦法適應的動作，可以在比賽中運用出來最重要。」

媒體形容波伊德分享的方式像是補習班貼榮譽榜，他表示，「不管小聯盟、大學選手，他都是這樣貼。」談到自己也進占版面，他笑答：「還滿不錯的。」

至於賽後與鋒總的擁抱，范國宸澄清：「每個都很大力吧！富藍戈也很大力啊！就是太開心了。」

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳金鋒 范國宸 富邦悍將

延伸閱讀

中職／范國宸轟回巔峰成活教材 Driveline教練：找回過去的他

中職／富藍戈後援2局顧慮因可能平手 張奕也有待命

中職／神！范國宸再見兩分砲 悍將戲劇化2比1力克雄鷹

中職／悍將25安18分打爆桃猿 張育成、林岳谷同隊5安史上第4例

相關新聞

中職／自辦模擬賽確認無法負荷 張育成辭退全壘打大賽

富邦悍將隊「國防部長」張育成確定辭退今年全壘打大賽，透露已經自辦模擬賽，在打擊籠裡練打3分鐘，確認手的狀況無法負荷，「今...

中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

富邦悍將隊昨天由范國宸再見兩分砲當英雄，去年在Driveline訓練中心的強化，不僅化為場上的力量，也在賽後一把用力抱上...

中職／悍將牛棚有倒立人 張奕靠這招熱肩膀師承山本由伸

雙手在牆邊貼地、抬腳翻身向上，富邦悍將隊新一代終結者張奕獨特的倒立熱身準備，習自昔日歐力士隊友，也就是現任道奇隊王牌投手...

中職／談克服失誤困境罕見長文論述 鋒總：唯有面對才能破除心中恐懼

富邦悍將隊高捷近期失誤連發，引起球迷熱議，談到場上關鍵失誤後兩邊陣營一喜一憂，如何協助失誤選手快速調適，總教練陳金鋒第一...

中職／味全龍攜手北捷 點數換門票林智勝引退賽也換得到

味全龍隊與台北捷運公司攜手合作推出北捷會員專屬應援活動，邀請球迷於7月10日至8月31日期間透過「台北捷運Go」App參...

中職／范國宸轟回巔峰成活教材 Driveline教練：找回過去的他

富邦悍將隊昨天以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，范國宸再見兩分砲、本季第7轟成為致勝英雄，今年找回過去年度獎項一壘雙料獲獎的身手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。