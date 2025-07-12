中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

富邦悍將隊昨天由范國宸再見兩分砲當英雄，去年在Driveline訓練中心的強化，不僅化為場上的力量，也在賽後一把用力抱上總教練陳金鋒，被問到是否被子弟兵嚇到，陳金鋒堅定說「沒有」，理解范國宸為何如此激情，「兩出局可以拉回來，贏這種比賽，球員心情上是很亢奮的狀態，他又滿大隻的。」

范國宸昨天敲出再見兩分砲、本季第7轟成為致勝英雄，今年找回過往身手，也成美國亞利桑那Driveline訓練中心的活教材，打擊教練波伊德（Elijah Boyer）在X上寫道：「范國宸去年季後來到Driveline，回到中職後，找回過去熟悉版本的自己。」

他進一步分享范國宸在11月14日到12月9日之間的身體數據變化，在瞬間肌力、相對肌力等數字上都有明顯提升。波伊德表示：「在重訓室裡，我們專注於藉由複合式訓練提升肌力和擊球品質，前蹲舉、RDL、硬舉是前6周課程的重點，而范國宸也在複試中展現良好的進步。」

范國宸提到，與教練一直保持聯繫，也有收到他的私訊，「跟我說繼續保持、記住好的感覺，訓練上持續做一樣的東西。」

他指出去了一趟Driveline後的差異，最有感的就是揮棒速度提升，也坦言剛開始嘗試時需要時間，「一開始也不是很確定，嘗試新的東西，比賽中要用出來就是需要時間，也要經過很多調整，不是完全照著那邊，融入那邊的方式、身體有辦法適應的動作，可以在比賽中運用出來最重要。」

媒體形容波伊德分享的方式像是補習班貼榮譽榜，他表示，「不管小聯盟、大學選手，他都是這樣貼。」談到自己也進占版面，他笑答：「還滿不錯的。」

至於賽後與鋒總的擁抱，范國宸澄清：「每個都很大力吧！富藍戈也很大力啊！就是太開心了。」

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