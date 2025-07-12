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中職／悍將牛棚有倒立人 張奕靠這招熱肩膀師承山本由伸

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張奕牛棚熱身準備中的倒立動作，大約維持25秒。記者陳正興／攝影
張奕牛棚熱身準備中的倒立動作，大約維持25秒。記者陳正興／攝影

雙手在牆邊貼地、抬腳翻身向上，富邦悍將隊新一代終結者張奕獨特的倒立熱身準備，習自昔日歐力士隊友，也就是現任道奇隊王牌投手山本由伸，還加碼透露山本驚人之處，張奕說：「他可以單手倒立！那個核心真的要很強大。」

張奕投球前的熱身準備課表中，包括一套倒立動作，場上熱戰同時，就見牛棚區有人翻轉看世界，畫面相當獨特。

張奕解釋，這是針對肩膀的熱身動作，之前是看山本由伸做，「我有問他，他說這個動作的用意是讓肩膀、核心穩定，也可以避免受傷，算是一個投球前對當天肩膀、身體狀況的確認。」

張奕提到，要在職棒生存是很困難的事，有機會與山本由伸這麼厲害的投手接觸，當然要多學習、多吸收，山本的課表其實有相當多細節，自己從中學習、吸收對自己有幫助的，這個倒立可能只算山本由伸招式中的10分之1，「很高興的是，問他時，他都會全部告訴我、和我分享原理。」

獨特的倒立動作，張奕還有專屬潔癖，他笑說在新莊棒球場都是固定在同一塊水溝蓋上倒立，「因為草皮濕濕黏黏，我不是很喜歡，那邊有個水溝蓋、上面有個毯子，所以會比較乾淨一點，我還會先看一下，有沒有人亂吐東西。」至於其他球場，他說只要有一面牆，其實都能倒，不限於牛棚，也可以在走廊做。

張奕牛棚熱身準備中的倒立動作，大約維持25秒。記者陳正興／攝影
張奕牛棚熱身準備中的倒立動作，大約維持25秒。記者陳正興／攝影
張奕牛棚熱身準備中的倒立動作，大約維持25秒。記者陳正興／攝影
張奕牛棚熱身準備中的倒立動作，大約維持25秒。記者陳正興／攝影

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牛棚 張奕 山本由伸

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