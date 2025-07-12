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中職／范國宸轟回巔峰成活教材 Driveline教練：找回過去的他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊昨天以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，范國宸再見兩分砲、本季第7轟成為致勝英雄，今年找回過去年度獎項一壘雙料獲獎的身手，也成美國亞利桑那Driveline訓練中心的活教材，打擊教練波伊德（Elijah Boyer）在X上分享范國宸在訓練中心6周期間的進化，各項數據幾乎全面提升。

波伊德先是分享范國宸昨天開轟的影片，寫道：「范國宸去年季後來到Driveline，回到中職後，找回過去熟悉版本的自己。」

進一步分享范國宸在6周課程裡的數據提升，波伊德表示：「在重訓室裡，我們專注於藉由複合式訓練提升肌力和擊球品質，前蹲舉、RDL、硬舉是前6周課程的重點，而范國宸也在複試中展現良好的進步。」

數據秀出他在11月14日到12月9日之間的身體數據變化，在瞬間肌力、相對肌力等數字上都有明顯提升。

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范國宸 富邦悍將 台鋼雄鷹

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