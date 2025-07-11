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影／范國宸再見轟逆轉戰局 富邦悍將再奪勝

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影

富邦悍將晚上與台鋼雄鷹在新莊棒球場進行比賽，九局下富邦悍將仍以1：0落後，在張育成的安打上壘之後，范國宸敲出再見轟帶有兩分砲，悍將以2：1力克台鋼雄鷹隊。范國宸特別帶著女兒Q妹一起站上MVP頒獎台，他笑說：「我女兒好像滿想當啦啦隊，所以我有機會上MVP舞台就趕快跟工作人員說，我女兒可不可以上來。」自己奪MVP，先想到的是要圓女兒的夢。

富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹投手林詩翔。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹投手林詩翔。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手魔力藍。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手魔力藍。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹打者魔鷹。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹打者魔鷹。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者張育成。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者張育成。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，全隊欣喜若狂。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，全隊欣喜若狂。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，獲選單場最有價值球員，女兒Q妹上場獻吻。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者范國宸再見轟，逆轉戰局，獲選單場最有價值球員，女兒Q妹上場獻吻。記者陳正興／攝影

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范國宸 富邦悍將 台鋼雄鷹

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