中職／富藍戈後援2局顧慮因可能平手 張奕也有待命

富邦悍將隊今天以0：1落後半場，9局下出現驚天逆轉，靠范國宸再見兩分砲以2：1擊敗台鋼雄鷹隊。總教練陳金鋒賽後談到讓富藍戈把關兩局的調度，是因考量若後續平手，「如果比賽有拉回來，張奕可以在後面丟。」

悍將先發投手魔力藍此役投7局失1分，繳出一場好投，但投球任內未獲任何火力支援，帶著0：1落後退場。富藍戈第八局上場，續投第九局，張奕有熱身，但悍將9局下就迎接勝利結局。

富藍戈後援兩局、共用33球，未被敲安、無失分，成為勝利投手，也以4勝再度與魔力藍並列隊內勝投王。

陳金鋒表示，投手教練是考量萬一追平，張奕可以上，「如果張奕第九局上，後面平手，可能還要多丟幾局。」他說兩人都是可以跨局數的投手，「兩個在取捨，無論是誰先丟，都是可以。」

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