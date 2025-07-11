中職／范國宸再見轟想到要圓女兒的啦啦隊夢 慘遭嫌棄「濕濕的啦！」

只差一個出局數，富邦悍將隊就要輸球，卻臨到尾聲神改劇本，張育成的安打之後，范國宸敲出再見兩分砲，悍將以2：1力克台鋼雄鷹隊，范國宸帶著女兒Q妹一起站上MVP頒獎台，他笑說：「我女兒好像滿想當啦啦隊，所以我有機會上MVP舞台就趕快跟工作人員說，我女兒可不可以上來。」自己奪MVP，先想到的是要圓女兒的夢。

此役是投手戰基調，雙方先發投手都有好投，悍將魔力藍投7局共用89球，被敲5安打、失1分，送出7次三振；雄鷹洋投艾速特相互輝映，先發6局、74球，僅被敲5安打、無失分。

其實范國宸在第四局就有得點圈的嗆司，張育成敲出二壘打後，他打向一壘方向的擊球也是相當強勁，但被顏郁軒精彩收進手套。范國宸也說：「想說得點圈機會，滿積極攻擊，打到的方向是往人去，至少擊球內容是不錯。」

第九局當英雄的機會再次來臨，當時張育成纏鬥後敲出安打，范國宸透露，當時就一直在觀察，但到後來發現，「如果育成上壘，他不會用這個節奏對我，壘上無人是開放式、有人會變封閉式，還是要把自己工作做好，自己在下面有先思考過。」

輪到他的打席，一棒擊出兩分砲，也是他職棒生涯第一支再見全壘打。「不敢相信，因為沒打過再見全壘打，原來是這種感覺。」范國宸說：「在主場，全場都在為我加油，可以打再見全壘打感覺像做夢。」他說一打到就感覺不錯，只怕是界外，但也檢討：「還是應該要先跑壘，如果沒過會滿尷尬。」

有趣的是，賽後工作人員交上他的女兒、兒子，他先「退貨」兒子、留下女兒，范國宸解釋：「因為太濕了，怕他感冒。」至於想比愛心被女兒拒絕，Q妹本人在聯訪現場用娃娃音解釋：「濕濕的啦！」 范國宸敲出再見兩分砲，獲選單場MVP，帶女兒Q妹一起上頒獎台。記者陳正興／攝影 范國宸敲出再見兩分砲，獲選單場MVP，帶女兒Q妹一起上頒獎台。記者陳正興／攝影 范國宸敲出再見兩分砲，獲選單場MVP，帶女兒Q妹一起上頒獎台。記者陳正興／攝影 范國宸敲出再見兩分砲，獲選單場MVP，帶女兒Q妹一起上頒獎台。記者陳正興／攝影

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