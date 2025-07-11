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中職／神！范國宸再見兩分砲 悍將戲劇化2比1力克雄鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手魔力藍。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊先發投手魔力藍。記者陳正興／攝影

中華職棒3天來唯一一場順利進行的比賽，富邦悍將、台鋼雄鷹隊今天在新莊棒球場上演一場投手戰，神奇轉折出現在9局下驚天逆轉，范國宸敲出再見兩分砲，悍將以2：1擊敗台鋼雄鷹隊。

魔力藍投7局共用89球，被敲5安打、失1分，送出7次三振；雄鷹洋投艾速特相互輝映，先發6局、74球，僅被敲5安打、無失分。

魔力藍先在第3局遭遇危機，無人出局已被攻占一、二壘，紀慶然觸擊雖讓魔力藍抓到三壘出局數，但王博玄打向左外野的飛球，高捷碰到這球卻未能接進手套，這記失誤釀成滿壘，魔力藍面對郭永維先在滿球數時一顆壞球讓他收棒不及遭到三振，吳念庭打向中外野遭到接殺，雄鷹中「滿壘計」。

雙方在先發投手任內的唯一分數進帳出現在5局上，雄鷹首位打者顏郁軒敲安，紀慶然短打、王博玄安打將他送上三壘，陳飛霖代打以高飛犧牲打建功。

悍將8局下連續啟用代打，蔡佳諺敲安，但陳真、王念好都遭到三振，蔡佳諺盜壘也在雄鷹挑戰後改判出局，攻勢頓時成為雲煙。

林詩翔把關9局下，兩出局後，張育成敲出安打，范國宸一棒掃出兩分砲，向雄鷹說再見。

富邦悍將隊先發投手魔力藍。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊先發投手魔力藍。記者陳正興／攝影

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紀慶然 台鋼雄鷹

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