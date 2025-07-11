中職／鄭浩均三振後比結印手勢引熱議 魔鷹：已有約定

中職中信兄弟投手鄭浩均在5日賽事三振台鋼雄鷹洋砲魔鷹後，比出「結印」手勢引熱議，魔鷹今天表示，其實是上半季跟鄭浩均約好的默契，也笑說鄭浩均是外向、好相處的人。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）非常喜歡動漫「火影忍者」，不時會做出「結印」慶祝手勢，雄鷹在5日對上中信兄弟時，兄弟先發投手鄭浩均在第2局三振魔鷹後，也比出結印手勢，引起話題。

魔鷹今天受訪時表示，其實是上半季最後一場在洲際棒球場時，在球員通道上遇到鄭浩均，「當時他跟我說，他也很喜歡火影忍者，問我下次對決時，如果三振我可不可以比結印手勢，我說當然可以、有何不可，畢竟很有趣。」

魔鷹笑說，當天比賽時其實一度忘記這件事情，而且被三振時因為是背對，沒有看到鄭浩均的手勢，是第2打席敲出安打上壘後，才認出鄭浩均是當初約定好比手勢的人，「雖然比賽需要保持嚴肅，但還是要享受當下樂趣。」

談到個性活潑的鄭浩均，魔鷹表示，感覺得出來鄭浩均以前有在美國打過球，「是非常外向、好相處的人。」

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