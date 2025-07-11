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中職／二軍一周無戰事…洪總看風災衝擊南部球場「就像我們的歌」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，中華職棒二軍已經一個禮拜無法比賽。圖／中華職棒提供
丹娜絲颱風重創南台灣，中華職棒二軍已經一個禮拜無法比賽。圖／中華職棒提供

丹娜絲颱風重創南台灣，中華職棒二軍已經一個禮拜無法比賽，台鋼雄鷹隊總教練洪一中談到這回風災對南部球場帶來的影響，一開口就是「驚句」，「碰到連續下雨，就像我們的歌『乒乒乓乓』，所以台灣才需要更多巨蛋。」

二軍前一次比賽順利進行已是7月5日，接下來受到風災影響，南部多處二軍球場設施受損，無法如期舉行比賽，聯盟昨天發布一系列延賽公告，本周至今天尚無任何二軍賽事進行。

洪總直言，台灣球場碰到連續下雨，「就像我們的歌『乒乒乓乓』」。他說台灣比日本更需要巨蛋，雨季時一直下、沒下雨時又特別熱，台灣打棒球環境比日本辛苦太多，「他們不管比賽場地或訓練基地，都比台灣環境好太多了，台灣選手有時去日本都會很羨慕，沒辦法。」

洪總也有感而發，學生棒球環境也是亟待提升，「奇怪，台灣是已開發國家，但運動設施還沒update上去，令人不解，國家真的需要加油。」他說選秀前看選手影片，看到比賽場地只能搖頭，「像有些比賽名稱取得很好聽，結果比賽場地是這樣，球界大佬真的要稍微用點力量在這一環。」

洪一中說，「要讓一項運動蓬勃、讓社會大眾重視，大家一定會先看你的環境，球隊用的環境好、讓人羨慕，整體質感才會提升。」

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洪一中 棒球 台鋼雄鷹

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