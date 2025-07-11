中職／球場上班路走成機場上班路 洪總全身穿搭都是自己挑

台鋼雄鷹隊總教練洪一中雖高齡64歲，每逢私服穿搭總令球迷驚艷保養有術，今天被問到穿搭哲學一時錯愕，但還是很有料，直言：「流行並不是適合每個人，有的人明明穿起來就很難看，是在流行什麼，只是把不好看的一面凸顯出來。」他強調，穿衣服是要穿適合自己的。

洪一中的私服穿搭已經多次引起討論，近期一身上班路黑色上衣搭配白色短褲，讓球迷形容：「把青埔（棒球場）上班路走成機場上班路」、「這真的64歲？」、「和韓星就差一個斑馬線和紅綠燈」。

洪總今天賽前被問到都是如何挑選衣服，一臉納悶：「我自己配的啊？怎麼突然問這個？」他表示，自己從念書時就很愛漂亮、喜歡買衣服，後來也是常和太太一起出門逛街，「到處買，在台灣買、出國也買。」

他表示，每天出門穿的衣服，都是自己搭配，「我穿我自己喜歡穿、自己配，穿好當然會問老婆意見，這樣好不好看。」

聽聞球迷覺得他的私服穿搭頗有型，洪總害羞回應：「我都歐吉桑了，哪有什麼好帥。」他也有感而發，覺得選手多數都不太在意穿著，但身為公眾人物，和演藝圈一樣，必須要在這方面下點工夫，「不一定要什麼漂亮，最起碼要乾乾淨淨、不要邋遢。」

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