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中職／洲際龍象戰因雨延賽 3天6場打不成
台灣近日雨勢不斷，今日原訂在台中洲際棒球場舉行的味全龍與中信兄弟之戰因雨延賽，將延至補賽周舉行，成為近3天第6場延期賽事。
中職公告，原訂2025/7/11（五）18：35 [例行賽編號196場] 味全龍(台中洲際)中信兄弟賽事；受到雨勢影響，場地嚴重積水，無法進行比賽，加上連日大雨球場土質鬆軟，聯盟與雙方教練基於選手安全考量，決議延賽，本場賽事將延至補賽週，原場地台中洲際棒球場進行補賽。
中職昨日在澄清湖棒球場的樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰，也受到雨勢影響無法比賽，前天則有新莊棒球場味全龍、富邦悍將之戰，還有洲際棒球場統一獅、中信兄弟隊之戰，也都因雨宣告延賽。
加上因為颱風「丹娜絲」導致嘉義市、台南球場設備受損，前天、今天各有一場提早宣告延賽，這3天已經有6場比賽打不成，讓人擔心延賽周賽程安排。
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