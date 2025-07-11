中職／李珠珢見面會火速完售已現黃牛 悍將球團呼籲留意詐騙

Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢生日粉絲見面會，將在7月20日於三創Clapper Studio登場，一開賣即完售，已出現黃牛炒價，原價2980元的門票加限購的3680元大禮包，喊到近3萬元，富邦悍將球團對此提醒，務必透過官方管道購票，避免黃牛哄抬價格，並留意小心不肖人士詐騙，請粉絲們務必提高警覺。

李珠珢將在7月19日先參與中職明星賽應援，接著在20日有粉絲見面會，與台灣粉絲共度生日，今天見面會正式啟售，火速完售。

見面會推出憑票限定的周邊商品，2980元「頭號粉絲區」可加購「周邊大禮包」，售價為3680元，內含李珠珢生日會李珠珢親簽紀念卡（含卡套）、私服小抱枕、影像壓克力立牌、影像壓克力磁鐵A款及影像鑰匙圈A款；1980元的「最佳應援區」則可加購850元的「周邊小禮包」售價，內含李珠珢應援卡、影像應援毛巾、守護珠珠文件夾、影像壓克力磁鐵B款及影像鑰匙圈B款。

網路上已出現搶到票的粉絲高價轉售，富邦育樂表示，感謝大家熱情支持李珠珢的生日粉絲見面會，提醒所有粉絲請務必透過官方管道購票，避免黃牛哄抬價格，並留意小心不肖人士詐騙，請粉絲們務必提高警覺，別讓不肖黃牛破壞這份難得的相聚。

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