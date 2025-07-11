快訊

母公司遭查封！街口支付董總親上火線 提4點聲明「資金受信託保護」

房東養的比特犬奪命！母去上班獨留三童在家…4歲小兒子慘被咬死

114分科化學／新課綱4年來最難 連資深補教老師都解得很痛苦

中職／李珠珢見面會火速完售已現黃牛 悍將球團呼籲留意詐騙

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
Fubon Angels李珠珢。本報資料照片
Fubon Angels李珠珢。本報資料照片

Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢生日粉絲見面會，將在7月20日於三創Clapper Studio登場，一開賣即完售，已出現黃牛炒價，原價2980元的門票加限購的3680元大禮包，喊到近3萬元，富邦悍將球團對此提醒，務必透過官方管道購票，避免黃牛哄抬價格，並留意小心不肖人士詐騙，請粉絲們務必提高警覺。

李珠珢將在7月19日先參與中職明星賽應援，接著在20日有粉絲見面會，與台灣粉絲共度生日，今天見面會正式啟售，火速完售。

見面會推出憑票限定的周邊商品，2980元「頭號粉絲區」可加購「周邊大禮包」，售價為3680元，內含李珠珢生日會李珠珢親簽紀念卡（含卡套）、私服小抱枕、影像壓克力立牌、影像壓克力磁鐵A款及影像鑰匙圈A款；1980元的「最佳應援區」則可加購850元的「周邊小禮包」售價，內含李珠珢應援卡、影像應援毛巾、守護珠珠文件夾、影像壓克力磁鐵B款及影像鑰匙圈B款。

網路上已出現搶到票的粉絲高價轉售，富邦育樂表示，感謝大家熱情支持李珠珢的生日粉絲見面會，提醒所有粉絲請務必透過官方管道購票，避免黃牛哄抬價格，並留意小心不肖人士詐騙，請粉絲們務必提高警覺，別讓不肖黃牛破壞這份難得的相聚。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

李珠珢 明星賽 富邦悍將

延伸閱讀

中職／味全龍聯名潮牌BE@RBRICK 威弟化身庫柏力克熊

中職／李珠珢見面會搶票起跑！限量大禮包含親簽紀念卡

雷雨突襲金門成水鄉澤國 黃牛受困低窪地區載浮載沉

韓職／誇張！李珠珢禮物太多竟拿推車出來載 粉絲發現腳受傷了

相關新聞

中職／李珠珢見面會火速完售已現黃牛 悍將球團呼籲留意詐騙

Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢生日粉絲見面會，將在7月20日於三創Clapper Studio登場，一開賣...

日職／火腿公布台灣選手商品印有國旗 網吐槽：國慶日周邊？

日本職棒火腿隊今天公布新商品，為台灣投手古林睿煬和孫易磊，推出限量聯名商品，並印有國旗及球隊設計。 火腿隊全球粉絲團今天公布，官方線上商店限量推出100組親筆簽名藝術畫布板，實體店則有一系列藝術

中職／味全龍聯名潮牌BE@RBRICK 威弟化身庫柏力克熊

中華職棒味全龍隊今日宣布與日本著名潮流藝術公仔品牌 BE@RBRICK 聯名，將於7月18日發售限量合作款，以味全龍隊吉...

中職／李珠珢見面會搶票起跑！限量大禮包含親簽紀念卡

Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢生日粉絲見面會，即將在7月20日於三創Clapper Studio登場，李珠...

韓職／誇張！李珠珢禮物太多竟拿推車出來載 粉絲發現腳受傷了

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢前天回韓職LG雙子隊應援，俏麗短發新造型引發球迷熱議。今天她再度登場應援，疑似因為粉絲禮物太多，需要拿推車出來載。 李珠珢7月只有8和10日會在LG雙子隊賽事應援

中職／連兩天沒比賽看…澄清湖猿鷹戰也因雨延賽

中華職棒連續兩天無賽事，繼昨日三場比賽延賽後，今日唯一一場在澄清湖棒球場的樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰，也受到雨勢影響無法比賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。