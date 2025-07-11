日職／火腿公布台灣選手商品印有國旗 網吐槽：國慶日周邊？

日本職棒火腿隊今天公布新商品，為台灣投手古林睿煬和孫易磊，推出限量聯名商品，並印有國旗及球隊設計。

火腿隊全球粉絲團今天公布，官方線上商店限量推出100組親筆簽名藝術畫布板，實體店則有一系列藝術設計周邊同步販售。還推出結合國旗元素的台灣選手特別商品，包含T恤、毛巾及鑰匙圈。線上商店將於7月18日（五）中午12點截止預購。

消息一出，網友們紛紛吐槽，「這風格我還以為北海道在左營」、「眷村風」、「華國美學」、「雖然有感受到火腿很用心，但下次別再這樣設計了」、「還以為是國慶日周邊」。

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