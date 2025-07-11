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中職／味全龍聯名潮牌BE@RBRICK 威弟化身庫柏力克熊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒味全龍隊今日宣布與日本著名潮流藝術公仔品牌 BE@RBRICK 聯名，將於7月18日發售限量合作款，以味全龍隊吉祥物威弟形象設計。圖／味全龍隊提供
中華職棒味全龍隊今日宣布與日本著名潮流藝術公仔品牌 BE@RBRICK 聯名，將於7月18日發售限量合作款，以味全龍隊吉祥物威弟形象設計。圖／味全龍隊提供

中華職棒味全龍隊今日宣布與日本著名潮流藝術公仔品牌 BE@RBRICK 聯名，將於7月18日發售限量合作款，以味全龍隊吉祥物威弟形象設計，穿上經典DRAGONS紅色球衣，充滿龍魂元素。

這是台灣職業運動球隊首度與 BE@RBRICK 正式合作推出聯名商品，BE@RBRICK 為日本 MEDICOM TOY 自2001年推出的潮流藝術公仔品牌，其經典熊型造型成為全球潮流圈的必藏指標。品牌曾與世界各地多家企業、品牌及角色等展開多元合作，備受矚目。

此次味全龍聯名款以400%（約28公分）及100%（約7公分）雙尺寸套組販售，聯名合作不僅標誌著味全龍在品牌跨界上的新嘗試，更是送給龍迷及潮流收藏者的一項夢幻逸品。

中華職棒味全龍隊今日宣布與日本著名潮流藝術公仔品牌 BE@RBRICK 聯名，將於7月18日發售限量合作款，以味全龍隊吉祥物威弟形象設計。圖／味全龍隊提供
中華職棒味全龍隊今日宣布與日本著名潮流藝術公仔品牌 BE@RBRICK 聯名，將於7月18日發售限量合作款，以味全龍隊吉祥物威弟形象設計。圖／味全龍隊提供

味全龍聯名BE@RBRICK商品定價為6300元，每人限購一組，7月18日中午12:00於味全龍官方商城開賣，下午14:00於天母棒球場旗艦店開賣。

7月26日TSUTAYA BOOKSTORE信義店、松山店、內湖店、南港店、大直NOKE店、新竹湳雅店、竹北樹海店、台中市政店、台中老佛爺店、日月町店、高雄大立店限量販售，現場定價為6800元。

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棒球 味全龍 中華職棒

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