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MiLB／開賽9上9下！林維恩高階1A初先發 4局5K失1分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
效力運動家體系的台灣19歲小將林維恩。中央社
效力運動家體系的台灣19歲小將林維恩。中央社

效力運動家體系的台灣19歲小將林維恩升上高階1A後，今天面對道奇隊高階1A首次擔任先發，投4局僅失1分，另有5次三振；雖然球隊10：1贏球，但因為未滿4局，林維恩與勝投無緣。

林維恩今天開賽就連續解決9名打者，直到4局下第二次遭遇首棒喬治（Kendall George）才被敲出三壘安打，隨後又投出保送，接著雖然成功製造雙殺但也丟掉1分，後續又因為失誤、保送堆積壘包，但用三振抓下4局下最後一個出局數。

林維恩今天投了49球收工，其中有29顆好球，全場僅被敲出1支安打，丟掉1分，加上前面在高階1A兩場中繼出賽分別是2.2局失2分、3局無失分，目前防禦率為2.79。

林維恩今年年初代表台灣參加經典賽資格賽，隨後投入第一個美職賽季，在1A出賽13場出賽有10場先發，拿下1勝4敗，防禦率3.96，50局投出69次三振，K/9值高達12.42，在6月23日被升上高階1A。

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運動家 林維恩

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