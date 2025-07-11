聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／開賽9上9下！林維恩高階1A初先發 4局5K失1分
效力運動家體系的台灣19歲小將林維恩升上高階1A後，今天面對道奇隊高階1A首次擔任先發，投4局僅失1分，另有5次三振；雖然球隊10：1贏球，但因為未滿4局，林維恩與勝投無緣。
林維恩今天開賽就連續解決9名打者，直到4局下第二次遭遇首棒喬治（Kendall George）才被敲出三壘安打，隨後又投出保送，接著雖然成功製造雙殺但也丟掉1分，後續又因為失誤、保送堆積壘包，但用三振抓下4局下最後一個出局數。
林維恩今天投了49球收工，其中有29顆好球，全場僅被敲出1支安打，丟掉1分，加上前面在高階1A兩場中繼出賽分別是2.2局失2分、3局無失分，目前防禦率為2.79。
林維恩今年年初代表台灣參加經典賽資格賽，隨後投入第一個美職賽季，在1A出賽13場出賽有10場先發，拿下1勝4敗，防禦率3.96，50局投出69次三振，K/9值高達12.42，在6月23日被升上高階1A。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言