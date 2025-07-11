中職／李珠珢見面會搶票起跑！限量大禮包含親簽紀念卡

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢舉辦生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢舉辦生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供

Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢生日粉絲見面會，即將在7月20日於三創Clapper Studio登場，李珠珢今年來到台灣加入Fubon Angels，超高人氣引起熱烈話題，即將在7月24日度過生日的他，這個月除了19日首度參與中職明星賽之外，還將在20日舉辦首場粉絲見面會，在生日前夕和粉絲們一起度過。

李珠珢來到台灣發展的第一年，本周起有不少粉絲朋友們準備慶賀公車廣告、捷運燈箱等慶生活動，讓李珠珢感到相當驚喜又開心，而珠珢也有準備驚喜要給粉絲朋友，生日粉絲見面會將在20日中午1點於三創Clapper Studio舉辦。票價分為「頭號粉絲區」2980元及「最佳應援區」1980元兩種票價，凡購票進場皆可獲得近距離與李珠珢互動的擊掌會及生日粉絲見面會專屬海報一張，「頭號粉絲區」享有提前進場的專屬互動拍照會，以及活動中的Ｑ&A 問答和專屬抽獎活動，還可獲得VVIP專屬透明夾識別證。

這次見面會還將推出周邊系列商品，只限參與本次粉絲見面會的粉絲朋友可以憑票加價預購，「周邊大禮包」售價為3680元，內含李珠珢生日會李珠珢親簽紀念卡（含卡套）、私服小抱枕、影像壓克力立牌、影像壓克力磁鐵A款及影像鑰匙圈A款；「周邊小禮包」售價為850元，內含李珠珢應援卡、影像應援毛巾、守護珠珠文件夾、影像壓克力磁鐵B款及影像鑰匙圈B款，「頭號粉絲區」粉絲可憑票加購大禮包及小禮包，「最佳應援區」則可加購小禮包（禮包皆為預購商品，預計2025年8月中下旬出貨）。

李珠珢生日粉絲見面會將於7月11日中午12點30分於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP進行售票，「頭號粉絲區」和「最佳應援區」合計限量400席，李珠珢表示相當感謝粉絲們的支持和生日驚喜，粉絲見面會也準備了精彩的橋段要與大家近距離互動，讓大家看到更多面向的珠垠，更多活動詳情請鎖定JU’S CLUB 李珠珢官方後援會。

Fubon Angels韓籍啦啦隊女孩李珠珢舉辦生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
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李珠珢 富邦悍將 Fubon Angels

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