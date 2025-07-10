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韓職／誇張！李珠珢禮物太多竟拿推車出來載 粉絲發現腳受傷了

聯合新聞網／ 綜合報導
「AI女神」李珠珢。截圖自李珠珢IG
「AI女神」李珠珢。截圖自李珠珢IG

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢前天回韓職LG雙子隊應援，俏麗短發新造型引發球迷熱議。今天她再度登場應援，疑似因為粉絲禮物太多，需要拿推車出來載。

李珠珢7月只有8和10日會在LG雙子隊賽事應援，粉絲們今天也把握難得互動機會，有人捕捉到她穿著白色上衣搭配短裙，拿推車出來載禮物。

李珠珢將在7月24日滿21歲生日，由於她下半月的行程幾乎以台灣為主，包括19日中職明星賽應援、20日個人首度在台粉絲見面會、29及30日兩日則是富邦悍將大巨蛋主場應援，因此今天是她生日前在韓職雙子隊最後應援，因此韓國粉絲給她的禮物是傾巢而出，才會出現她拿推車載禮物的一幕。

畫面曝光後，網友們紛紛表示，「李珠珢上班路粉絲送了好多生日禮物，但她腳好像受傷了」、「我有看錯嗎？她那裙子短到內褲（實際上是安全褲）都看到了？」、「珠珠私服真的好美」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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李珠珢 啦啦隊

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