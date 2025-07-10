聽新聞
0:00 / 0:00
中職／連兩天沒比賽看…澄清湖猿鷹戰也因雨延賽
中華職棒連續兩天無賽事，繼昨日三場比賽延賽後，今日唯一一場在澄清湖棒球場的樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰，也受到雨勢影響無法比賽，將延至補賽周舉行。
中華職棒公告，原訂2025/7/10（四）18：35 [例行賽編號195場] 樂天桃猿(澄清湖)台鋼雄鷹 賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週，原場地澄清湖棒球場進行補賽。
昨天嘉義市球場因颱風導致無法比賽，原本新莊棒球場味全龍、富邦悍將之戰，還有洲際棒球場統一獅、中信兄弟隊之戰，也都因雨宣告延賽，都將移至補賽周舉行。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言