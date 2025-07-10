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中職／連兩天沒比賽看…澄清湖猿鷹戰也因雨延賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
澄清湖球場因雨延賽。CPBL提供(資料照)
澄清湖球場因雨延賽。CPBL提供(資料照)

中華職棒連續兩天無賽事，繼昨日三場比賽延賽後，今日唯一一場在澄清湖棒球場的樂天桃猿台鋼雄鷹之戰，也受到雨勢影響無法比賽，將延至補賽周舉行。

中華職棒公告，原訂2025/7/10（四）18：35 [例行賽編號195場] 樂天桃猿(澄清湖)台鋼雄鷹 賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週，原場地澄清湖棒球場進行補賽。

昨天嘉義市球場因颱風導致無法比賽，原本新莊棒球場味全龍、富邦悍將之戰，還有洲際棒球場統一獅、中信兄弟隊之戰，也都因雨宣告延賽，都將移至補賽周舉行。

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樂天桃猿 棒球 台鋼雄鷹

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