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經典賽／蔡其昌赴美拜訪旅外、混血台將 徵詢披戰袍意願

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒會長蔡其昌今日抵達美國，將與郭泓志、陳偉殷等名將一同拜訪旅美球員 中央社
中華職棒會長蔡其昌今日抵達美國，將與郭泓志、陳偉殷等名將一同拜訪旅美球員 中央社

為了掌握2026世界棒球經典賽中華隊人選，中華職棒會長蔡其昌今日抵達美國，將與郭泓志陳偉殷等名將一同拜訪旅美球員，中職也回應，此行主要是徵詢選手參賽意願，作為國家隊組訓參考。

中華職棒會長蔡其昌於7月9日啟程前往美國，展開旅外選手探視行程，同行人員包括中職秘書長楊清瓏、前旅美球員郭泓志等人，已於今上午順利抵達美國洛杉磯，另外陳偉殷則是在美國前往會合。

中職表示：「本次行程是帶著國家隊教練團的任務，前來關心球員狀況並討論交流，也徵詢選手對於參與明年世界棒球經典賽的意願，彙整相關資料與建議，作為後續國家隊組訓的參考依據。」

蔡其昌日前受訪時曾透露，此行除了拜訪旅外台將外，3位台美混血球員響尾蛇隊的卡洛爾（Corbin Carroll）、勇士隊費爾柴德（Stuart Fairchild）以及小熊隊3A的龍（Jonathon Long）也都會拜會。

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陳偉殷 郭泓志 中職

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