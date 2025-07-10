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中職／K歌主題週已售8成！兄弟下半季大巨蛋主場 18日全面開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊，日前開賣的《龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題週》已售出超過8成，還有《排球少年!!》聯名、《Zespri快充 兄弟快衝！》等，將於7月15日陸續啟售，18日起全面售票。

中信兄弟今年下半季第2檔台北大巨蛋主題日活動，特別與當今最火紅的少年漫畫《排球少年!!》聯名，打造《排球少年!!》聯名主題日 — 飛べ！最強的王者！

邀請球迷朋友於8/22(五)-8/24(日)，一起前進中信兄弟大巨蛋主場，準備好一起燃燒內心那股無盡的勇氣，來場不能重來的比賽。

此外，中信兄弟也公布下半季台北大巨蛋主場平日場次售票資訊，8/27(三)與8/28(四)兩天，舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》活動日，讓 Zespri 幫你快充營養、全力為兄弟加油。

而原訂9/18(四)與9/19(五)於台中洲際棒球場進行平日主場賽事也將調整場地至台北大巨蛋，相關季票會員場地調整補償資訊，也請球迷朋友持續關注中信兄弟官方社群粉絲專頁。

中信兄弟台北大巨蛋8/22(五)-8/24(日)主題週活動以及4場平日主場賽事將於7/15(二)12:30在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員9/18(四)-9/19(五)優先選位，18:30開放大巨蛋場次優先購票。

7/16(三)10:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，18:30起享象悠遊卡會員優先購買，7/17(四)10:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票。

7/18(五)12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPOR TS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！

購票連結：https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_

中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟公布下半季在台北大巨蛋的主場售票資訊。圖／中信兄弟球團提供

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中信兄弟 排球 棒球

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