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日職／橫濱補強雷達鎖定藤浪？日媒爆料球團朝談約方向推進

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪大聯盟生涯從運動家起步，但幾年下來始終沒有穩定表現，最終遭水手釋出。 路透
藤浪大聯盟生涯從運動家起步，但幾年下來始終沒有穩定表現，最終遭水手釋出。 路透

日媒《Sponichi Annex》指出，日職橫濱DeNA灣星隊正積極進行戰力補強，球團正在調查近日被美國職棒水手隊釋出的藤浪晉太郎。藤浪近期有意重返日職，預計將在短期內返國，橫濱隊考慮將其納入先發輪值，目前正朝談約方向推進。

本月初，橫濱隊已宣布簽下2名洋將，據有大聯盟資歷的藤浪也成為補強重點目標。藤浪於6月被水手隊3A釋出後，尚未獲得其他大聯盟球團報價，經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）日前表示：「目前他正在我們的訓練設施內調整。」

由於日職戰力補強期限為7月底，橫濱隊察覺藤浪有可能返日，加上其他球團也對他有興趣，因此加快調查腳步。若談約順利，藤浪將暌違3年重返日職。2022年季後，藤浪透過入札制度離開阪神虎隊轉戰運動家隊，他在運動家和金鶯隊有大聯盟出賽紀錄，但表現不穩定。

橫濱目前除了前3號輪值外，其餘投手皆不夠穩定，尤其前大聯盟塞揚強投包爾（Trevor Bauer）近期狀態低迷，因此藤浪若加入，將活化輪值陣容。雖橫濱隊去年奪得日本一，但例行賽只有第3，今年在喊出「橫濱奪首」口號下，持續補強戰力。

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日職 橫濱 藤浪

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