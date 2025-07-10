經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

備戰2026年世界棒球經典賽，中職會長蔡其昌與前旅美球員郭泓志一起赴美，正式展開訪問旅外球員的行程，3位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）也是拜會對象。

蔡其昌今天在個人社群平台發文，「到達美國，希望接下來工作一切順利！」隨行人員包含前道奇隊投手郭泓志，而另一位旅美投手陳偉殷則是人已經在美國等待會合，兩位好手都是經典賽後勤團隊成員。

蔡其昌預計赴美10天，在中職明星賽開打前返台，此行將前往卡洛爾、費爾柴德、龍三位球員所在城市，已經約好時間相談加入中華隊事宜，也視小聯盟台灣選手休假狀況，安排會面機會。

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