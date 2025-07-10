經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星
備戰2026年世界棒球經典賽，中職會長蔡其昌與前旅美球員郭泓志一起赴美，正式展開訪問旅外球員的行程，3位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）也是拜會對象。
蔡其昌今天在個人社群平台發文，「到達美國，希望接下來工作一切順利！」隨行人員包含前道奇隊投手郭泓志，而另一位旅美投手陳偉殷則是人已經在美國等待會合，兩位好手都是經典賽後勤團隊成員。
蔡其昌預計赴美10天，在中職明星賽開打前返台，此行將前往卡洛爾、費爾柴德、龍三位球員所在城市，已經約好時間相談加入中華隊事宜，也視小聯盟台灣選手休假狀況，安排會面機會。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言