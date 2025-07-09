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中職／百年醬油廠第五代子弟鍾亦恩 獲樂天桃猿新人選拔首輪指名

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩（中）與家人到西螺福興宮還願。圖／西螺福興宮提供
日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩（中）與家人到西螺福興宮還願。圖／西螺福興宮提供

日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩，是雲林西螺百年醬油廠瑞春醬油的第五代子弟，日前在家人陪同下到西螺福興宮還願，感謝媽祖庇佑圓夢成真。

西苑高中左投鍾亦恩，身形削瘦僅62公斤，但182公分高，加上擁有穩健的投球節奏與過人的心理素質，頗受球探關注，是西螺百年醬油品牌「瑞春醬油」的第五代子弟。

他自幼便與地方信仰中心福興宮太平媽結下深厚緣分，選秀前曾在太平媽神前虔心祈福，因此偕同瑞春醬油董事長林淑媛、總經理鍾政衛等親人，前往福興宮虔備三獻敬品還願。

鍾亦恩表示，能夠獲得中職球團青睞，是榮耀、也是責任，因此第一時間選擇回到信仰原點，表達感恩之情。

福興宮董事長楊文鐘表示，鍾亦恩自文昌國小時期即展現運動潛力，且與福興宮淵源深厚，廟方也曾多次捐助文昌國小棒球隊購置球具與球衣，長期支持地方基層棒球發展，如今有西螺囝仔在職業舞台上發光發熱，令人欣慰與驕傲。

藝術家蘇慧棉老師代表廟方贈送蠟筆畫作品「慈悲守護－我的太平媽」祝福鍾亦恩持續以信念與努力，書寫人生與棒球旅程的新篇章。

日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩（左二）與家人到西螺福興宮還願，圖左三為福興宮董事長楊文鐘。圖／西螺福興宮提供
日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩（左二）與家人到西螺福興宮還願，圖左三為福興宮董事長楊文鐘。圖／西螺福興宮提供
日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩（左五）與家人到西螺福興宮還願，藝術家蘇慧棉（左四）致贈畫作祝福。圖／西螺福興宮提供
日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩（左五）與家人到西螺福興宮還願，藝術家蘇慧棉（左四）致贈畫作祝福。圖／西螺福興宮提供
日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩，練習畫面。圖／鍾政衛提供
日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩，練習畫面。圖／鍾政衛提供

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