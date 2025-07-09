女足／東亞盃出師不利 中華隊不敵日本

2025東亞盃足球錦標賽決賽女子組今天在韓國首爾展開，中華隊出師不利，首戰面對亞洲王者日本女足，以0：4吞下敗仗。

本次中華女足因朝鮮隊退賽得以遞補參賽，將在9日到16日與日本、韓國和中國女足進行較量；今天面對頭號強敵日本，第22分鐘日本一次漂亮的突破後，由矢形海優取得進球取得領先。

第25分鐘，日本攻勢再起，右路途破後傳中找到滝川結女完成射門再度取得進球；儘管中華女足試圖依照原定戰術設定組織攻勢，但在日本女足的嚴密防守下都無功而返，上半場結束日本取得2：0。

下半場比賽開始後第48分鐘，日本趁著中華隊還沒進入狀況找到機會，攻進第3球；第70分鐘日本攻勢再起，1吉田莉胡左路傳球造成中華女足後衛反應不及自擺烏龍，日本女足取得4：0領先，最終就以4球之差奪勝。

中華隊總教練陳曉明表示，這場比賽球員試著去執行賽前設定的戰術，大多數時間都做得很好，「前20分鐘我們還有辦法跟上比賽節奏，但隨著體能下滑後球員開始跟不上。日本女足確實掌握住幾次我們失誤製造機會取得進球，整體而言對球員今天的表現非常滿意，希望能夠調整後能夠修正今天的一些失誤來面對接下來對上中國與韓國的比賽。」

中華女足下一場比賽將在13日台灣時間下午3點20分迎戰中國女足，比賽將在愛爾達體育台全程轉播。 中華女足賽前合照。圖／中華足協提供

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