快訊

杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

聽新聞
0:00 / 0:00

女足／東亞盃出師不利 中華隊不敵日本

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女足16號劉于喬（右）與日本女足13號矢形海優。圖／中華足協提供
中華女足16號劉于喬（右）與日本女足13號矢形海優。圖／中華足協提供

2025東亞盃足球錦標賽決賽女子組今天在韓國首爾展開，中華隊出師不利，首戰面對亞洲王者日本女足，以0：4吞下敗仗。

本次中華女足因朝鮮隊退賽得以遞補參賽，將在9日到16日與日本、韓國和中國女足進行較量；今天面對頭號強敵日本，第22分鐘日本一次漂亮的突破後，由矢形海優取得進球取得領先。

第25分鐘，日本攻勢再起，右路途破後傳中找到滝川結女完成射門再度取得進球；儘管中華女足試圖依照原定戰術設定組織攻勢，但在日本女足的嚴密防守下都無功而返，上半場結束日本取得2：0。

下半場比賽開始後第48分鐘，日本趁著中華隊還沒進入狀況找到機會，攻進第3球；第70分鐘日本攻勢再起，1吉田莉胡左路傳球造成中華女足後衛反應不及自擺烏龍，日本女足取得4：0領先，最終就以4球之差奪勝。

中華隊總教練陳曉明表示，這場比賽球員試著去執行賽前設定的戰術，大多數時間都做得很好，「前20分鐘我們還有辦法跟上比賽節奏，但隨著體能下滑後球員開始跟不上。日本女足確實掌握住幾次我們失誤製造機會取得進球，整體而言對球員今天的表現非常滿意，希望能夠調整後能夠修正今天的一些失誤來面對接下來對上中國與韓國的比賽。」

中華女足下一場比賽將在13日台灣時間下午3點20分迎戰中國女足，比賽將在愛爾達體育台全程轉播。

中華女足賽前合照。圖／中華足協提供
中華女足賽前合照。圖／中華足協提供

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中華隊

延伸閱讀

日本外相擬與王毅會談 協商水產品及日人被拘

飆高溫！日本32個地區接獲「中暑警報」 數量創2025年新高

橄欖球／亞洲聯盟盃錦標賽 地主中華隊力拚留下冠軍盃

日圓太甜！日本鼎泰豐炒飯超實惠 網見價格：真的超便宜

相關新聞

中職／IG限動宣傳大罷免 桃猿聲明：操作失誤將加強管理

樂天桃猿隊官方IG帳號限時動態出現「「大罷免 大成功」的政治相關言論，雖然隨後刪除但已經引發球迷批評，猿隊也在社群平台上...

中職／攜手黃保羅拚百局雙土投 李東洺懂玩心理遊戲

富邦悍將隊本季已有兩名本土投手投破50局，其中一位就是昨天演出7局生涯新高的李東洺，有望締造隊史自2022年來再次有兩位...

中職／高捷漏接解謎 陳金鋒：兩人溝通失誤

富邦悍將隊一壘手高捷昨天發生「謎之漏接」，總教練陳金鋒今天解謎，原因是與二壘手兩人的溝通失誤，雖然現場環境比較吵雜，但這...

中職／李珠珢在台慶生首次辦粉絲見面會 網：太狠了跟明星賽同一天

富邦悍將韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢今天宣布好消息，將在7月20日舉辦首次個人粉絲見面會，與台灣粉絲一起慶祝自己21歲生日。 7月19日是中華職棒明星賽第1天，李珠珢將登場應援。7月20日他要在

經典賽／售票時間出爐！分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

2026年世界棒球經典賽C組將於日本東京巨蛋登場，WBC官網釋出售票資訊，本屆售票分為「套票」及「單場售票」，1月15日起全面開賣。 中華隊被分在C組，對手有日本、南韓、澳洲及捷克。根據WBC官

百年醬油廠第五代子弟鍾亦恩 獲樂天桃猿新人選拔首輪指名

日前獲得中華職棒樂天桃猿隊首輪指名的選手鍾亦恩，是雲林西螺百年醬油廠瑞春醬油的第五代子弟，日前在家人陪同下到西螺福興宮還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。