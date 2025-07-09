中職／明星賽簽名會陣容出爐！資格券2800可抵商品

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在台北大巨蛋舉行，TEAM STAR與TEAM TAIWAN的人氣球星代表，以及六隊啦啦隊女孩代表，將透過簽名為球迷們留下最難忘的回憶。簽名會資格券將於7月12日中午12點起在 ibon 售票系統正式開賣，總計四場次，每場限量80名，每張資格券售價2800元（另可兌換等值商品）。

球星女孩簽名會將分別於明星賽兩日舉行，7月19日登場的是TEAM STAR球星簽名會，參與的球星包括宋晟睿、林子豪、林子偉、劉基鴻、張育成、林詩翔，啦啦隊女孩則由衣宸、侯芳、嘎琳、菲菲、雅惟、林浠參加首日活動。

7月20日輪到TEAM TAIWAN亮相，球星陣容包含岳東華、胡金龍、陳冠宇、蔣少宏、李東洺、陳柏清，啦啦隊女孩則由小迪、芮絲、宋宋、柳柳、禾羽、李樂在簽名會參與第二日活動。

簽名會資格券採實名制購票，不含當日入場門票，需自行購票入場並持資格券才能參加簽名會，資格券等同市值台幣2800等值商品兌換券，限7月19、20兩日現場CPBL官方商店（巨蛋旗艦店）使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換，若活動當日上午10點前資格券尚未售罄，將提供給於 CPBL SHOP 單筆消費滿台幣2800的球迷朋友。

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽7月19、20日球迷進場時間分別為下午13:00、中午12:00，活動將從最受期待的戰技挑戰賽與全壘打大賽揭開序幕，緊接著登場的明星對抗賽更是球迷矚目的焦點，賽後還有最動聽的音樂饗宴，為明星賽盛會畫下完美句點。誠摯邀請所有球迷一同參與這場史上最盛大的棒球盛事，「球星女孩簽名會」更是不可錯過的珍貴回憶，歡迎大家把握購票機會，一起留下屬於你的明星賽夏日回憶。

2025中華職棒明星賽球星女孩簽名會資格券購票連結：https://bit.ly/4nLBCRZ 2025中華職棒明星賽球星女孩簽名會資格券售票資訊。圖／中華職棒提供

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