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中職／攜手黃保羅拚百局雙土投 李東洺懂玩心理遊戲

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊本季已有兩名本土投手投破50局，其中一位就是昨天演出7局生涯新高的李東洺，有望締造隊史自2022年來再次有兩位土投單季局數破百，李東洺坦言賽季中不會設定目標，「就是一步一腳印。」

悍將土投代表陳仕朋自2019年起連續6季投球局數破百，這段期間只有2020年江國豪、2021年陳鴻文、2022年江少慶曾與他作伴，之後連兩季是陳仕朋獨撐大樑。

而今年陳仕朋遇到傷勢關係，僅累積23局成果，然而後起之秀浮現，黃保羅先發11場投60局、李東洺先發11場54.1局，兩人吃局數能力在隊內排名第三、第四，僅次於兩位洋投力亞士（75.2局）、魔力藍（63局）。

本季局數突破生涯新高，李東洺沒有先設定賽季結束的局數目標，「只希望每場出賽完成先發該有局數，一局一局丟，把失分降到最低，給球隊有贏球機會。」至於不設定的原因，「達成會開心，但沒有或許遺憾，還在賽季中，不想讓自己有這麼多想法。」

昨天李東洺7局僅失1分締造生涯局數新高，而且是對戰本季前兩次先發都投不滿5局的味全龍隊，李東洺指出，前面10天的休息對自己調整上有幫助，而上兩次對戰也有點是自己投倒自己。

「有些控球上面、或被敲安打的狀況，導致用球數偏多，投得比較辛苦。」李東洺表示：「昨天就是進攻好球帶，製造無效的飛球、滾地球，讓用球數降低、負擔更多局數。」

昨天失分是2局上的一顆曲球被郭天信掌握到，敲成1分打點二壘安打，李東洺也指出，「那一球是阿信打得很好，他把擊球點放比較前面，雖然打到棒頭，但剛好落在線邊，那一顆沒有到失投，是想丟在789（好球帶下緣）的位置讓他去看。」

曲球是李東洺今年加入武器庫的球路，過去的曲球轉速、變化幅度無法兼顧，但今年開始逐漸進步，李東洺說：「還不到熟練，但可以用來搶好球、釣打者使用，還是會拿出來給打者看一下。」

悍將總教練陳金鋒也稱讚李東洺昨天表現，「他持續在進步，懂得怎麼跟打者玩心理遊戲，讓打者捉模不定，昨天這點做得不錯。對手的打擊很好，能夠壓在小比分表現已經不錯。」

富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影

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李東洺 陳仕朋

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