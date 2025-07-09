中職／高捷漏接解謎 陳金鋒：兩人溝通失誤

富邦悍將隊一壘手高捷昨天發生「謎之漏接」，總教練陳金鋒今天解謎，原因是與二壘手兩人的溝通失誤，雖然現場環境比較吵雜，但這是球員需要去克服的地方。

悍將昨天與味全龍以1：1僵持到第8局，無人出局滿壘情況下，吉力吉撈．鞏冠敲出一壘界外飛球，比賽後段改守一壘的高捷移動後停下腳步，讓球在身後落地，而續命的吉力吉撈一棒掃出兩分打點的超前安打，悍將最終就以1：4輸球。

陳金鋒今天解釋，高捷與二壘手林岳谷有溝通失誤，「兩人溝通上有嚴重的不必要失誤。」雖然當時有下雨情況，場邊球迷的聲音也比較吵雜，「可能聽到的不是隊友聲音，但這都是球員要想辦法克服，要多去溝通，也有請內野教練跟他們討論。」

另外范國宸昨天在6局下被觸身球打到後退場休息，陳金鋒今天也更新傷勢進度，「有腫起來，要休息1、2天，但沒有很嚴重，只是手部活動比較受限。」

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