中職／新莊、洲際也因雨延賽 三場比賽都打不成

富邦悍將韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢今天宣布好消息，將在7月20日舉辦首次個人粉絲見面會，與台灣粉絲一起慶祝自己21歲生日。 7月19日是中華職棒明星賽第1天，李珠珢將登場應援。7月20日他要在

2025-07-09 15:49