聽新聞
0:00 / 0:00
中職／IG限動宣傳大罷免 桃猿聲明：操作失誤將加強管理
樂天桃猿隊官方IG帳號限時動態出現「「大罷免 大成功」的政治相關言論，雖然隨後刪除但已經引發球迷批評，猿隊也在社群平台上發表聲明解釋，是操作失誤，即刻起加強帳號管理，也對外界表達歉意。
昨日新北市發生一起遊客溺水，而消防人員救援時發生翻船意外導致兩人殉職，今日有網友發現，樂天桃猿IG限時動態上出現譴責「藍白立委刪除救災預算」，趁機宣傳大罷免的內容，引起網路「炎上」。
猿隊在官方社群threads平台上對此發表聲明：「關於官方帳號誤發出的限時動態引發關注。因操作失誤，誤以官方帳號發布，且已於第一時間刪除。」
猿隊也指出：「即刻加強內部帳號管理，並嚴格遵守營運規範。 對此造成的誤解與不安表達最誠摯的歉意。感謝大家的理解和監督。」
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言