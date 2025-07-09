中職／IG限動宣傳大罷免 桃猿聲明：操作失誤將加強管理

樂天桃猿隊官方IG帳號限時動態出現「「大罷免 大成功」的政治相關言論，雖然隨後刪除但已經引發球迷批評，猿隊也在社群平台上發表聲明解釋，是操作失誤，即刻起加強帳號管理，也對外界表達歉意。

昨日新北市發生一起遊客溺水，而消防人員救援時發生翻船意外導致兩人殉職，今日有網友發現，樂天桃猿IG限時動態上出現譴責「藍白立委刪除救災預算」，趁機宣傳大罷免的內容，引起網路「炎上」。

猿隊在官方社群threads平台上對此發表聲明：「關於官方帳號誤發出的限時動態引發關注。因操作失誤，誤以官方帳號發布，且已於第一時間刪除。」

猿隊也指出：「即刻加強內部帳號管理，並嚴格遵守營運規範。 對此造成的誤解與不安表達最誠摯的歉意。感謝大家的理解和監督。」

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