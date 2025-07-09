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中職／李珠珢在台慶生首次辦粉絲見面會 網：太狠了跟明星賽同一天
富邦悍將韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢今天宣布好消息，將在7月20日舉辦首次個人粉絲見面會，與台灣粉絲一起慶祝自己21歲生日。
7月19日是中華職棒明星賽第1天，李珠珢將登場應援。7月20日他要在台北三創生活園區5樓舉辦首次個人粉絲見面會。網友留言說，「太狠了直接跟明星賽同一天。」、「比明星賽還貴。」
李珠珢官方後援會發文寫道，「7月24日即將迎接來台第一個生日的李珠珢，想和台灣粉絲一起慶祝生日，李珠珢首次在台舉辦個人粉絲見面會來啦，要與台灣粉絲一起留下專屬美好回憶，珠珢精心策劃了一系列的精彩表演，還有專屬的互動橋段會讓你永生難忘。」
「購票可加購專屬限定的預購商品組，商品組有限量的100張李珠珢親簽小卡，還有不同禮包可以選擇，更多商品組資訊敬請期待，一起來跟2025最強應援女神李珠珢，渡過在台灣的第一個生日吧！」
活動日期：2025/07/20(日)
頭號粉絲專場活動：12:30-13:30
粉絲見面會:14:00-15:30
地點：三創生活園區5F Clapper Studio(台北市中正區市民大道三段2號5樓)
售票時間：2025/07/11(五)中午 12:30 起
購票系統：富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP
票種
頭號粉絲區 NT$2980 （限量100席，可參與頭號粉絲專場活動及粉絲見面會）
最佳應援區 NT$1980 （限量300席，含身障半價票種，可參與粉絲見面會）
注意事項
每筆訂單限購2張
入場時間：頭號粉絲專場活動席次預計12:00開放入場 / 粉絲見面會預計13:30開放入場
購票請洽富邦悍將購票APP
為了維護現場觀看權益，見面會除表演時間外不開放動態及平面拍攝，僅表演時間開放現場拍攝
富邦悍將擁有保留、更改、暫停及解釋活動辦法之權利
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