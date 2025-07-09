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中職／桃猿下半季10場大巨蛋 19日全面開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊下半季台北大巨蛋場次即將開放售票。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊下半季台北大巨蛋場次即將開放售票。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿下半季共有10場台北大巨蛋主場賽事，有古典樂、有流行藝人卡司，邀請球迷享受全方位的棒球娛樂體驗，門票7月16日起陸續啟售，19日起全面開賣。

8月8日、9月2日與9月3日三場賽事將推出以吉祥物為主題設計的限量贈品T-shirt，將Rocky、猿氣小子與大聖一起穿上身，每日款式不同、內野熱區限定，絕對是10號隊友不能錯過的全新戰袍。

8月9日至10日，樂天桃猿第三年迎接「響樂趴」將首度在台北大巨蛋舉辦，兩日分別以「古典之夜」與「世界名曲」為主題，以演奏樂器主軸，讓鋼琴、小提琴、大提琴、交響樂與長笛樂團，悠揚樂聲在臺北大巨蛋中迴盪，帶來最震撼的聲音饗宴，邀你一起用耳朵感受棒球的浪漫。

8月12日與13日則迎來黃子鵬與梁家榮的球員日，凡憑內野全區有價票券即可免費兌換桃猿男兒組合式立牌乙款，每場限量3000份，先搶先贏。球團兩日再加碼贈送熱區限定口號應援毛巾，每日一款，舉起毛巾，成為桃猿男兒最堅強的後盾。

壓軸登場的9月12日至14日，賽後將有超強藝人卡司接力演出，連續三天嗨唱台北大巨蛋，音浪與歡呼聲將一波波席捲全場，讓球賽不只熱血，還充滿激情與感動！

下半季樂天桃猿台北大巨蛋主場即將引爆，從收藏、應援到音樂，每一場都不容錯過。10號隊友們，準備好進場，一起讓這個夏天在台北大巨蛋留下最難忘的回憶吧！

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請於指定優先購票階段，於ibon網路售票系統使用聯名卡進行購票結帳。

⏰臺北大巨蛋場次購票時程

7/16(三) 10:00-17:00 ➤2025金猿卡優先購票

7/16(三) 19:00-23:00 ➤2025年間席優先購票

7/17(四) 12:00 - 7/18(五) 14:00 ➤2025樂猿卡優先購票

7/18(五) 17:00-21:00 ➤樂天桃猿聯名卡優先購票（僅限網站購票）

7/19(六) 12:00 ➤全面開放預售

為維護購票秩序，會員、年間席及樂天桃猿聯名卡友於優先購票階段每人每場限購4張，全面開賣後則每筆訂單最多可購買8張。欲購買電子票的球迷請使用ibon網路售票系統，7-ELEVEN超商機台不支援電子取票。

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梁家榮 棒球 樂天桃猿

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