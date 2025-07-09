中職／味全龍斗六主場權喜原、林襄助陣 在地球迷享優惠

味全龍隊將於7月15日至16日前往斗六棒球場舉行主場二連戰，並展開一年一度感恩之旅，在地球迷享有門票優惠，小龍女韓援人氣成員權喜原、以及本土女神林襄、Yuri也都將到場應援。

本次門票優惠活動為回饋斗六及周邊五縣市龍迷長年來的熱情支持，凡設籍於雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣及嘉義市的球迷朋友，只要在味全龍官方售票網預購門票，即可享有內野自由席買一送一的優惠。

除了門票優惠外，應援現場同樣精彩可期！味全龍專屬啦啦隊 Dragon Beauties 將帶來連續兩天的熱力應援，人氣成員全數登場，包括七月主場全勤出賽、韓援三本柱之一的權喜原，還有深受球迷喜愛的本土女神林襄、Yuri等人。

無論是精采熱舞、活力應援，還是與球迷的親切互動，都將成為斗六主場最熱情奔放的限定風景。快邀親朋好友一起進場，與小龍女們共度盛夏棒球狂潮。 味全龍隊將於7月15日至16日前往斗六棒球場主場二連戰，啦啦隊小龍女Yuri將到場應援。圖／味全龍隊提供 味全龍隊將於7月15日至16日前往斗六棒球場主場二連戰，啦啦隊小龍女林襄將到場應援。圖／味全龍隊提供

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