棒球／藤浪回歸日職現曙光？日媒透露有多支球隊關注動向

據日媒《Sponichi Annex》報導，日前遭水手隊釋出的日本火球男藤浪晉太郎已開始考慮重返日本職棒。藤浪原本仍以在美國繼續職業生涯為主要目標，並積極尋找新東家，但至今尚未收到任何球隊邀約。

藤浪一度也將墨西哥聯盟與美國獨立聯盟視為潛在去處，不過目前已轉向尋求日本球隊的機會。他的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）表示：「藤浪目前正在我們的設施訓練，仍在尋找適合他的球隊，但目前沒有具體進度可公開。」

2022年季後，藤浪透過入札制度從日職阪神虎隊轉戰大聯盟，被運動家隊簽下，最後一次在大聯盟登板是2023年10月2日在金鶯隊。阪神虎隊在藤浪被水手釋出時，球團僅表示「無可奉告」，未進一步透露意圖，但根據報導，今年已有多支日職球隊關注藤浪的動向，預計將展開網羅。

藤浪生涯在大聯盟累積64場出賽、戰績7勝8敗、防禦率7.18。2024年與大都會隊簽下短約後，因右肩傷勢整季未登板。今年與水手簽下小聯盟合約，也未能在大聯盟出賽，6月再度遭釋出。

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