MiLB／鄭宗哲生涯最晚首轟出爐 李灝宇單場雙長打

海盜隊3A台灣好手鄭宗哲在本季第58場出賽，終於敲出今年首轟，也幫助球隊以8：1戰勝勇士隊3A；老虎隊3A的李灝宇則有單場敲出2支長打的演出。

鄭宗哲今天擔任先發第9棒、游擊手，首打席選到保送上壘，隨後靠隊友安打推進上三壘，並靠對方失誤跑回本壘得分，接下來兩打席則是4局下敲出飛球出局、6局下被三振。

8局下鄭宗哲面對大聯盟出賽191場的蘇埃洛（Wander Suero），在1出局、一壘有人時轟出中右外野兩分砲，擊球初速102.6哩、飛行距離392呎，將比分擴大為8：1。

鄭宗哲今天3打數1安打，就是全壘打，打擊率來到2成16，今年遇到打擊低潮的他，直到6月開始手感才回溫，而打到7月才敲出該季首轟是生涯第一次，過去最久也是在2022年開季第9場就開轟。

李灝宇今天在對皇家隊3A之戰先發第1棒、二壘手，全場6打數2安打都是長打，首打席被三振後，2局上敲出二壘打參與球隊5分大局，接著3局上、5局上都敲出飛球出局，6局上則遭到三振，8局上又敲出二壘打，老虎隊3A最終也以12ㄤ8贏下這場打擊大戰。

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