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經典賽／售票時間出爐！分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。聯合報系資料照
中華隊。聯合報系資料照

2026年世界棒球經典賽C組將於日本東京巨蛋登場，WBC官網釋出售票資訊，本屆售票分為「套票」及「單場售票」，1月15日起全面開賣。

中華隊被分在C組，對手有日本、南韓、澳洲及捷克。根據WBC官網的資訊，今年10月1日先開放購買「日本隊套票」，購票資格包含擁有日職讀賣巨人隊季票的球迷及一般民眾。單場比賽門票則在2026年1月15日販售。

C組賽程從3月5日至10日，中華隊首場比賽在5日中午對澳洲。第2場6日晚上對日本。第3場7日中午對捷克。第4場8日中午對南韓。6、7日是晚接午賽程。

C組戰績前2名可晉級在美國佛羅里達舉辦的複賽。

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中華隊 經典賽

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