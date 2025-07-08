中職／賴鴻誠失投成滿壘、一壘手要命漏接富邦吞敗

富邦悍將對味全龍晚上在新莊棒球場進行比賽，兩隊的先發投手將士用命，表現不俗，未料8局上局勢丕變，富邦悍將救援投手賴鴻誠不但連一名打者都沒有解決，還形成滿壘局面，一壘手高捷讓吉力吉撈.鞏冠高飛球漏接，讓吉力吉撈．鞏冠隨後敲出一支帶有兩分打點超前安打，率領味全龍隊終場以4：1擊敗富邦悍將隊。 味全龍隊終場以4：1擊敗富邦悍將隊，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影 富邦悍將一壘手高捷（右）未能接殺外野高飛球。記者陳正興／攝影 富邦悍將總教練陳金鋒。記者陳正興／攝影 味全龍救援投手陳冠偉。記者陳正興／攝影 味全龍隊終場以4：1擊敗富邦悍將隊，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影 富邦悍將救援投手林栚呈。記者陳正興／攝影 味全龍打者吉力吉撈.鞏冠，敲出超前分安打。記者陳正興／攝影 富邦悍將救援投手林栚呈。記者陳正興／攝影 富邦悍將打者張育成遭三振，用球棒敲自己的帽子。記者陳正興／攝影 富邦悍將救援投手林栚呈。記者陳正興／攝影 味全龍打者吉力吉撈.鞏冠，敲出超前分安打。記者陳正興／攝影 富邦悍將打者申皓瑋遭到三振。記者陳正興／攝影

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