中職／布雷克達中職生涯500K里程碑 優質先發率獅勝兄弟

統一7-ELEVEn獅隊今天靠著布雷克6.2局失2分優質先發，陳聖平、林安可都開轟，以8比2擊敗中信兄弟。布雷克達成中職生涯500K里程碑、史上外籍球員第15人，也獲單場MVP。

獅隊上半季與中信兄弟交手12場比賽僅拿3勝、居於劣勢，今天下半季首場對戰在兄弟主場洲際棒球場碰頭，獅隊開賽就有分數進帳，1局上1人出局後邱智呈敲二壘打、陳傑憲補上安打先馳得點。

獅隊2局上2人出局後陳聖平敲陽春砲、為個人本季首轟，4局上林安可率先敲出安打，靠著暴投站上二壘，再靠滾地球推進，林子豪高飛犧牲打送回團隊第3分。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）展現壓制力，前4局僅被敲出2支安打，5局下雖被江坤宇、王威晨接連敲出安打，但穩守不失分，6局讓兄弟打者3上3下。

布雷克7局下續投有狀況，先被岳東華敲出安打，1人出局後被江坤宇敲出安打，2人出局後被岳政華敲出二壘打失掉2分退場，高塩將樹接替登板投球，讓宋晟睿敲出二壘方向滾地球，沒有擴大失分危機。

獅隊8局上再有攻勢，面對兄弟後援投手李振昌，1人出局後陳傑憲敲二壘打，林安可、林子豪都選到四壞保送，林岱安滿壘再選到四壞保送擠回1分，兄弟投手陳琥接手登板，陳聖平遭觸身球保送再擠回1分。

獅隊9局上林佳緯、邱智呈都選到四壞保送，林安可補上3分砲，幫助球隊拉開領先差距，為個人本季第14轟。

布雷克總計用98球投6.2局，被敲出7支安打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發奪下個人本季第6勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

布雷克今天1局下三振王威晨，達成中職生涯500次奪三振里程碑，為聯盟史上外籍球員第15人。

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