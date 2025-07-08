快訊

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

11縣市深夜大雨特報！低壓帶、西南風助攻 新北、桃竹苗小心大雷雨

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吉力吉撈大難不死敲致勝安 葉總也說「有點神奇」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
吉力吉撈．鞏冠第8局滿壘打席先敲出一壘界外區的高飛球，富邦悍將隊錯過接殺，讓他擊出兩分打點超前安打。記者陳正興／攝影
吉力吉撈．鞏冠第8局滿壘打席先敲出一壘界外區的高飛球，富邦悍將隊錯過接殺，讓他擊出兩分打點超前安打。記者陳正興／攝影

味全龍隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，8局上吉力吉撈鞏冠滿壘的打席大難不死，續命敲出兩分打點二壘打，總教練葉君璋坦言：「有些神奇」，吉力吉撈．鞏冠則說：「感謝對手漏接，還有機會再打打點、安打，幫助球隊贏球。」

此役前段是投手戰基調，兩隊以1：1僵持，進入牛棚決勝，賴鴻誠8局上前3位打者都沒解決，林孝程敲安、保送陳子豪，再對李凱威投出保送，無人出局就釀成滿壘。

關鍵場面出現在富藍戈接手面對吉力吉撈．鞏冠，雖讓他擊出一壘界外區的飛球，眼看能解決這位強打並凍結壘上跑者，但比賽後段改守一壘的高捷看似已掌握這球，卻讓這球在身後落地，吉力吉撈．鞏冠續命，一棒掃出兩分打點超前安打，朱育賢再以滾地球送回1分，龍隊取得4：1領先。

葉君璋坦言，那是明顯的失誤，「有時比賽就是這樣，的確是有些神奇。」吉力吉撈．鞏冠感謝前面隊友上壘，給了自己製造打點的機會，他也提到，在那顆關鍵漏接之前，自己的對決心態沒有改變，就是專注在那顆球，「藉著球的力量去攻擊，想辦法打進場內都有機會。」

近期化身一壘手、挑戰相對陌生的守位，吉力吉撈．鞏冠樂在其中，笑答：「可以在那邊跳來跳去、滿好玩。」還形容「比較happy一點」。他也說，打指定打擊其實難度頗高，比較喜歡一直在場上、身體比較熱，一壘和蹲捕其實差不多，都是對球隊有貢獻，既然交付一壘任務給自己，「很開心，也很樂意。」

吉力吉撈．鞏冠第8局滿壘打席先敲出一壘界外區的高飛球，富邦悍將隊錯過接殺，讓他擊出兩分打點超前安打。記者陳正興／攝影
吉力吉撈．鞏冠第8局滿壘打席先敲出一壘界外區的高飛球，富邦悍將隊錯過接殺，讓他擊出兩分打點超前安打。記者陳正興／攝影

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

吉力吉撈 味全龍 富邦悍將 朱育賢 葉君璋 賴鴻誠 鞏冠

延伸閱讀

中職／「龍族捕手」打點超越葉總 蔣少宏躍居隊史第二說「他是我的目標」

中職／林智勝3安打後回到板凳 葉總談老將使用說明書

中職／林凱威歸隊一軍 葉總讚勝利組牛棚林子昱、吳俊杰

中職／黃暐傑預計8月可出賽 葉君璋認為龍隊牛棚需要他

相關新聞

中職／賴鴻誠0.0局、高捷謎之漏接 悍將致命8局遭龍隊攻陷

一場精彩的投手戰，在8局上畫風丕變，賴鴻誠面對3人都沒解決，搞成滿壘局面，一壘手高捷的失誤為這顆未爆彈再添火藥，攜手「幫...

中職／李東洺7局好投突破自我 但生涯代表作確定「問天」

富邦悍將隊投手李東洺投出生涯代表作，今天面對味全龍隊繳出最長的7局投球，僅被敲4安打、失1分，但此役確定以無關勝敗收場。

中職／吉力吉撈大難不死敲致勝安 葉總也說「有點神奇」

味全龍隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，8局上吉力吉撈．鞏冠滿壘的打席大難不死，續命敲出兩分打點二壘打，總教練葉君璋坦言：「...

中職／布雷克達中職生涯500K里程碑 優質先發率獅勝兄弟

統一7-ELEVEn獅隊今天靠著布雷克6.2局失2分優質先發，陳聖平、林安可都開轟，以8比2擊敗中信兄弟。布雷克達成中職...

丹娜絲颱風掀翻內野看台屋檐 百年歷史台南球場「再度變身」

丹娜絲颱風重創南台灣，統一獅主場的台南棒球場內野看台屋檐被抓飛，中華職棒未來兩周賽程都將調整，統一獅隊5場主場賽事其中4場將分別借用澄清湖、新莊棒球場，台鋼雄鷹隊也有1場主場改期。 中華職棒近百

中職／賴鴻誠失投成滿壘、一壘手要命漏接富邦吞敗

富邦悍將對味全龍晚上在新莊棒球場進行比賽，兩隊的先發投手將士用命，表現不俗，未料8局上局勢丕變，富邦悍將救援投手賴鴻誠不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。