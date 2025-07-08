中職／吉力吉撈大難不死敲致勝安 葉總也說「有點神奇」

味全龍隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，8局上吉力吉撈．鞏冠滿壘的打席大難不死，續命敲出兩分打點二壘打，總教練葉君璋坦言：「有些神奇」，吉力吉撈．鞏冠則說：「感謝對手漏接，還有機會再打打點、安打，幫助球隊贏球。」

此役前段是投手戰基調，兩隊以1：1僵持，進入牛棚決勝，賴鴻誠8局上前3位打者都沒解決，林孝程敲安、保送陳子豪，再對李凱威投出保送，無人出局就釀成滿壘。

關鍵場面出現在富藍戈接手面對吉力吉撈．鞏冠，雖讓他擊出一壘界外區的飛球，眼看能解決這位強打並凍結壘上跑者，但比賽後段改守一壘的高捷看似已掌握這球，卻讓這球在身後落地，吉力吉撈．鞏冠續命，一棒掃出兩分打點超前安打，朱育賢再以滾地球送回1分，龍隊取得4：1領先。

葉君璋坦言，那是明顯的失誤，「有時比賽就是這樣，的確是有些神奇。」吉力吉撈．鞏冠感謝前面隊友上壘，給了自己製造打點的機會，他也提到，在那顆關鍵漏接之前，自己的對決心態沒有改變，就是專注在那顆球，「藉著球的力量去攻擊，想辦法打進場內都有機會。」

近期化身一壘手、挑戰相對陌生的守位，吉力吉撈．鞏冠樂在其中，笑答：「可以在那邊跳來跳去、滿好玩。」還形容「比較happy一點」。他也說，打指定打擊其實難度頗高，比較喜歡一直在場上、身體比較熱，一壘和蹲捕其實差不多，都是對球隊有貢獻，既然交付一壘任務給自己，「很開心，也很樂意。」 吉力吉撈．鞏冠第8局滿壘打席先敲出一壘界外區的高飛球，富邦悍將隊錯過接殺，讓他擊出兩分打點超前安打。記者陳正興／攝影

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