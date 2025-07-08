中職／賴鴻誠0.0局、高捷謎之漏接 悍將致命8局遭龍隊攻陷

一場精彩的投手戰，在8局上畫風丕變，賴鴻誠面對3人都沒解決，搞成滿壘局面，一壘手高捷的失誤為這顆未爆彈再添火藥，攜手「幫」吉力吉撈．鞏冠鋪陳英雄舞台，一支兩分打點超前安打，率領味全龍隊終場以4：1擊敗富邦悍將隊。

雙方先發投手都繳出不俗表現，悍將李東洺是此役先失分的一方，二局上被朱育賢、郭天信兩支二壘打串連掉分，但接下來封鎖龍隊打線，第四局雖被敲兩安打但度過危機，接下來未再讓龍隊敲安。

李東洺過去單場最長局數為今年5月13日面對台鋼雄鷹隊的6.1局，今天以7局突破自我，共用101球，被敲4安打、失1分，有6次三振、1次保送。

龍隊由王牌洋投鋼龍先發，投5.1局被敲5安打、失1分，第二局保送陳真，再因暴投讓他站上二壘，孔念恩安打攻下悍將第1分。鋼龍一路投到第6局留下一、三壘有人局面，交到鑀龍手中，面對戴培峰、陳真連飆2K化解危機。

兩隊以1：1僵持，進入牛棚決勝，賴鴻誠8局上前3位打者都沒解決，林孝程敲安、保送陳子豪，再對李凱威投出保送，無人出局就釀成滿壘，富藍戈接手面對吉力吉撈．鞏冠，雖讓他擊出一壘界外區的飛球，眼看能解決這位強打並凍結壘上跑者，但比賽後段改守一壘的高捷看似已掌握這球，卻讓這球在身後落地，吉力吉撈．鞏冠續命，一棒掃出兩分打點超前安打，朱育賢再以滾地球送回1分，龍隊取得4：1領先。 吉力吉撈．鞏冠打出一壘界外區的高飛球，富邦悍將隊錯過接殺，讓他擊出兩分打點超前安打。記者陳正興／攝影

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