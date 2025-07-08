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中職／李東洺7局好投突破自我 但生涯代表作確定「問天」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊投手李東洺投出生涯代表作，今天面對味全龍隊繳出最長的7局投球，僅被敲4安打、失1分，但此役確定以無關勝敗收場。

李東洺是此役先失分的一方，二局上被朱育賢、郭天信兩支二壘打串連掉分，但接下來封鎖龍隊打線，第四局雖被敲兩安打但度過危機，接下來未再讓龍隊敲安。

李東洺過去單場最長局數為今年5月13日面對台鋼雄鷹隊的6.1局，今天以7局突破自我，共用101球，被敲4安打、失1分，有6次三振、1次保送。

龍隊由鋼龍先發，投5.1局被敲5安打、失1分，第二局保送陳真，再因暴投讓他站上二壘，孔念恩安打攻下悍將第1分。鋼龍一路投到第6局留下一、三壘有人局面，交到鑀龍手中，面對戴培峰、陳真連飆2K化解危機。

兩隊以1：1僵持，悍將無法在他退場前取得領先，確定李東洺的生涯代表作以無關勝敗作收。

李東洺本季一直在先發輪值內出賽，儘管有不少場好投，但他自己一直都不算滿意，直言一位好的先發投手，應該要能吃到7、8局以上，讓牛棚可以減輕負擔，而他此役終於完成生涯第一場7局投球。

富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊李東洺面對味全龍隊先發7局失1分，寫下生涯最長局數先發。記者陳正興／攝影

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