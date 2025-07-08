聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李東洺7局好投突破自我 但生涯代表作確定「問天」
富邦悍將隊投手李東洺投出生涯代表作，今天面對味全龍隊繳出最長的7局投球，僅被敲4安打、失1分，但此役確定以無關勝敗收場。
李東洺是此役先失分的一方，二局上被朱育賢、郭天信兩支二壘打串連掉分，但接下來封鎖龍隊打線，第四局雖被敲兩安打但度過危機，接下來未再讓龍隊敲安。
李東洺過去單場最長局數為今年5月13日面對台鋼雄鷹隊的6.1局，今天以7局突破自我，共用101球，被敲4安打、失1分，有6次三振、1次保送。
龍隊由鋼龍先發，投5.1局被敲5安打、失1分，第二局保送陳真，再因暴投讓他站上二壘，孔念恩安打攻下悍將第1分。鋼龍一路投到第6局留下一、三壘有人局面，交到鑀龍手中，面對戴培峰、陳真連飆2K化解危機。
兩隊以1：1僵持，悍將無法在他退場前取得領先，確定李東洺的生涯代表作以無關勝敗作收。
李東洺本季一直在先發輪值內出賽，儘管有不少場好投，但他自己一直都不算滿意，直言一位好的先發投手，應該要能吃到7、8局以上，讓牛棚可以減輕負擔，而他此役終於完成生涯第一場7局投球。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言