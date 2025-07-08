中職／布坎南投完隔4天才降二軍 悍將球團：左手腕不適

富邦悍將隊今天異動球員名單，降下洋投布坎南，在先發日後相隔4天才進行的異動引起外界好奇，球團對此回應，他因左手腕發炎不適。

布坎南前一場出賽為7月4日，面對樂天桃猿隊先發6局被敲8安打、失5分（責失4分），若為洋將正常輪替調度應是隔天就要降下二軍，卻在今天才出現在異動中，引起球迷討論。

球團對此表示，悍將球團表示，布坎南因左手腕發炎不適影響接球，先降二軍休息。

商品推薦