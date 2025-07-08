中職／「龍族捕手」打點超越葉總 蔣少宏躍居隊史第二說「他是我的目標」

味全龍隊捕手蔣少宏前一場4分打點進補，生涯累積102打點，在「龍族捕手」躍居史上第二，超越自家總教練葉君璋的100打點，接下來追逐目標為陳金茂的241打點，蔣少宏聽聞這項紀錄也說：「再努力」。

龍隊前一場以16：12擊敗統一獅隊，蔣少宏雙安，包括一支兩分打點安打、一支兩分砲，貢獻4分打點，生涯累積102打點，都是在擔任捕手時打進。葉君璋在龍隊時期累積102分打點，包括捕手100、指定打擊2打點；陳金茂則是蹲捕時241打點，另有一壘手111打點、指定打擊75打點、外野手9打點。

談前場的打擊好手感，蔣少宏說：「執行教練提醒的策略，相信自己做得到、不怕失敗，朝這個方向去做就有好的結果。」

蔣少宏今年最大的蛻變數據，其實來自阻殺率，去年阻殺率僅0.209，今年大躍進為0.514。此外，龍隊去年團隊捕手阻殺率0.214排名六隊最末，今年也以0.417躍居第一。

事實上，龍隊注意到去年阻殺率最差的問題，也發現是盜投手的壘居多，去年秋訓、今年春訓都特別要求投手看管跑者這件事，也幫助到捕手的數據有感提升。蔣少宏就不諱言，教練幫忙、投手幫助，才有目前的阻殺數據，「這不是靠個人可以完成，而是團隊一起幫忙、互相補救，才能表現出來，如果有一個環節沒做好，就會比較辛苦一點。」

蔣少宏談心中的理想捕手範本，就是自家教頭葉君璋，「他的出賽數很多，還有引導的投手的能力，又打那麼多年，是我學習的目標。」

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