快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智勝3安打後回到板凳 葉總談老將使用說明書

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林智勝。記者陳正興／攝影
林智勝。記者陳正興／攝影

味全龍隊前一場火力大爆發，攻下球隊重生後單場新高的16分，林智勝單場3安打、4上壘坦言跑到快鐵腿。龍隊今天面對富邦悍將隊，林智勝並未先發，總教練葉君璋透露他的使用方法，一周兩、三場是最適宜範圍，看球隊狀況再調整。

中職生涯全壘打王林智勝今年打完就要引退，本季至今出賽10場，合計24打數敲出8安打，打擊率3成33。

龍隊今天啟用朱育賢擔任指定打擊，林智勝回到板凳，葉君璋指出，他前一場打完有說快抽筋，「所以，一個禮拜大概上兩、三場就OK了吧！兩場差不多，狀況好一點可能三場，也要看球隊狀況再來調整。」

葉君璋坦言，球隊必須考量成績、養成、世代交替的問題，打得順時，老將會以代打的角色居多，遇到狀況時啟用他們先發，讓他們透過比賽經驗來帶領球隊走出困境，「他們在比賽時，重要時刻的心理素質會比一般球員穩定，可以保持一定水準，年輕選手比較容易受到壓力影響，這就是差別。」

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

林智勝 葉君璋

延伸閱讀

中職／退休倒數！精神領袖及代打之神 誰能接班林智勝與胡金龍

中職／林智勝壘間被抓投手卻暴傳 誤以為有盜壘成功嘆「差1次」

中職／林凱威歸隊一軍 葉總讚勝利組牛棚林子昱、吳俊杰

中職／黃暐傑預計8月可出賽 葉君璋認為龍隊牛棚需要他

相關新聞

中職／銳歐離台抱歉今年無法貢獻 請全隊喝咖啡是道別也是感謝

富邦悍將隊洋投銳歐今天現身新莊棒球場道別，今年球季因傷提前畫下句點，他在結束今年最後一次在台灣的聯訪後，主動補充：「想和...

中職／強調不是特調、是聊天 鋒總協助陳真抓傳球病灶

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，總教練陳金鋒賽前親自指導陳真傳球，陳金鋒被問到此事，堅稱不是「調」，只是「聊天」...

中職／林智勝3安打後回到板凳 葉總談老將使用說明書

味全龍隊前一場火力大爆發，攻下球隊重生後單場新高的16分，林智勝單場3安打、4上壘坦言跑到快鐵腿。龍隊今天面對富邦悍將隊...

中職／台灣太熱了？李珠珢剪俏麗短髮引粉絲熱議

「AI女神」李珠珢今天將在韓職LG雙子隊賽事登場應援，有粉絲分享李珠珢今天的照片，俏麗短髮引發網友們熱議。 李珠珢今天和10日將為LG雙子應援，有粉絲分享她的新髮型，照片一出立刻引發網友討論，「

丹娜絲颱風掀翻內野看台屋檐 百年歷史台南球場「再度變身」

丹娜絲颱風重創南台灣，統一獅主場的台南棒球場內野看台屋檐被抓飛，中華職棒未來兩周賽程都將調整，統一獅隊5場主場賽事其中4場將分別借用澄清湖、新莊棒球場，台鋼雄鷹隊也有1場主場改期。 中華職棒近百

中職／布坎南投完隔4天才降二軍 悍將球團：左手腕不適

富邦悍將隊今天異動球員名單，降下洋投布坎南，在先發日後相隔4天才進行的異動引起外界好奇，球團對此回應，他因左手腕發炎不適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。