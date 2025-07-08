中職／林智勝3安打後回到板凳 葉總談老將使用說明書

味全龍隊前一場火力大爆發，攻下球隊重生後單場新高的16分，林智勝單場3安打、4上壘坦言跑到快鐵腿。龍隊今天面對富邦悍將隊，林智勝並未先發，總教練葉君璋透露他的使用方法，一周兩、三場是最適宜範圍，看球隊狀況再調整。

中職生涯全壘打王林智勝今年打完就要引退，本季至今出賽10場，合計24打數敲出8安打，打擊率3成33。

龍隊今天啟用朱育賢擔任指定打擊，林智勝回到板凳，葉君璋指出，他前一場打完有說快抽筋，「所以，一個禮拜大概上兩、三場就OK了吧！兩場差不多，狀況好一點可能三場，也要看球隊狀況再來調整。」

葉君璋坦言，球隊必須考量成績、養成、世代交替的問題，打得順時，老將會以代打的角色居多，遇到狀況時啟用他們先發，讓他們透過比賽經驗來帶領球隊走出困境，「他們在比賽時，重要時刻的心理素質會比一般球員穩定，可以保持一定水準，年輕選手比較容易受到壓力影響，這就是差別。」

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