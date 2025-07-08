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日職／孫易磊二軍先發5局挨轟失3分 飆152公里無關勝敗

中央社／ 台北8日電
孫易磊。悍創運動經紀提供(資料照)
孫易磊。悍創運動經紀提供(資料照)

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天二軍先發登板，投5局挨1轟失掉3分，最快球速152公里，火腿終場以7比11不敵千葉羅德海洋隊，孫易磊無關勝敗。

20歲投手孫易磊上一次在一軍登板為6月10日，11日下二軍調整，二軍出賽逐步拉長投球局數，前一場二軍登板為6月27日投4局失2分、無關勝敗，今天再度二軍先發登板。

孫易磊1局上讓羅德隊打者3上3下，2局上有狀況，先四壞保送山口航輝，接著被上田希由翔敲出安打，2人出局後被松川虎生敲出3分砲，及時回穩讓打者敲出游擊方向飛球出局、沒有擴大失分危機。

孫易磊3局上雖先投出四壞保送，但跑者盜壘失敗出局，接著被中村獎吾敲出二壘打，再投出四壞保送，危機時刻先投出三振、再讓打者敲出二壘方向滾地球出局，凍結對手攻勢，孫易磊4、5局讓打者6上6下、沒有多掉分數。

孫易磊今天總計用74球投5局，被敲出3支安打包括1發全壘打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉3分責失分，5局投完球隊4比3領先時退場，最快球速152公里、無關勝敗。

火腿隊6局下再拿2分，但牛棚沒能穩守，羅德隊7局上攻下5分、8局上再拿3分，火腿隊僅在8局下再追回1分，追分不及吞敗。

根據日媒報導，日本職棒昨天召開球團會議，會中火腿隊提出孫易磊新人王資格申請，也獲得爭取新人王資格。

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孫易磊 日本火腿鬥士 羅德海洋

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