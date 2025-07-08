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中職／陳仕朋降二軍無關前役狀態 張進德明星賽後歸隊機率高
富邦悍將隊昨天降下陳仕朋、今天升上李東洺先發，異動無關前役狀態，單純正常輪替，加上下周就是明星賽有此空間；張進德近期都隨隊，總教練陳金鋒透露，他在明星賽後歸隊機會很高。
陳仕朋前一場面對樂天桃猿隊先發5局被敲7安打、失5分，包括挨了林承飛的三分砲。
該役在颱風來襲前夕進行，是否受到風勢影響？陳金鋒直言：「只要過牆，就是過牆，就是全壘打。」他說陳仕朋該場控球位置確實不如前一場那麼好，但這次降下二軍只是單純輪替，「加上下禮拜就是明星賽，時間上可以異動。」
張進德在6月10日面對統一獅隊之戰代打敲出二壘打，但跑壘時出現傷情，隔天就被降下二軍，目前隨球隊練球中。陳金鋒表示，張進德腳的狀況已經比之前好很多，慢慢在調整，但還不到可以比賽的速度，「下下禮拜、明星賽後，機會很大。」
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