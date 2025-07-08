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中職／強調不是特調、是聊天 鋒總協助陳真抓傳球病灶
富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，總教練陳金鋒賽前親自指導陳真傳球，陳金鋒被問到此事，堅稱不是「調」，只是「聊天」，希望協助他的傳球可以平一點，避免讓跑者進壘。
陳金鋒今天賽前先在界外區指導陳真，身影引起關注，被問到是否「特調」陳真的傳球，陳金鋒先是強調：「沒有調，不要講調，只是聊天的方式。」
他指出，陳真丟球的角度、轉的方向有點怪怪的，導致球的角度無法傳得很平，「他也有和阿堯（外野教練詹智堯）一直在討論，手腕太柔軟的話，球丟出去角度比較沒有那麼平。」陳金鋒表示，平常主要詹智堯協助他調整這一塊，自己今天只是和他「聊天」一下。
陳真則提到，傳球這件事困擾已久，「一直時好時壞，希望我可以傳平一點，不要讓下一個跑者多跑一個壘包，至少要把最基本的事情做好。」他說自己也會和林哲瑄請教這件事，練習時通常沒什麼問題，「但比賽下去，沒辦法很穩定，自己也很care。」
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