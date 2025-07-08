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中職／銳歐離台抱歉今年無法貢獻 請全隊喝咖啡是道別也是感謝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投銳歐離台前請全隊喝咖啡。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投銳歐離台前請全隊喝咖啡。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋投銳歐今天現身新莊棒球場道別，今年球季因傷提前畫下句點，他在結束今年最後一次在台灣的聯訪後，主動補充：「想和球迷說聲不好意思，很抱歉我無法完成這個球季。」今天特地請全隊咖啡，他表示，這是自己在紅襪隊學到的傳統，用以感謝隊友幫忙補上自己受傷缺陣的影響，過去他也從自己很喜歡的投手塞爾（Chris Sale）身上學到這點。

銳歐今年以先發投手角色來到悍將，但只投兩場就進行手肘韌帶手術，本季提前報銷，一直留在台灣，而他即將搭乘明天的飛機離台，今天特地來到球場與隊友們道別。

銳歐透露目前進度，手術到現在7周，都跟著復健課表在走，目前已經開始做一些輕度重訓，讓手臂、肌力恢復。他說整套療程約8個月，接下來預計會在明年1月開始進行牛棚，認為應能趕上明年球季。

銳歐表示，悍將球團尚未與自己聊到明年球季的事，「我很喜歡這裡的職棒環境，未來有機會的話，也希望可以回來台灣。」他更大讚，台灣球迷的熱情，是在其他國家職棒都感受不到。

銳歐今天請全隊喝咖啡，既是道別，也是感謝，「之前我在紅襪，有些選手受傷，沒辦法上場貢獻，也會請大家喝咖啡作為感謝，帶著這樣的心情請悍將隊友喝咖啡。」他也提到自己很喜歡的塞爾，「也是常常請飲料、餐點，感謝隊友幫忙cover。」

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紅襪 銳歐

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