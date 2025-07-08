丹娜絲颱風掀翻內野看台屋檐 百年歷史台南球場「再度變身」

丹娜絲颱風重創南台灣，統一獅主場的台南棒球場內野看台屋檐被抓飛，中華職棒未來兩周賽程都將調整，統一獅隊5場主場賽事其中4場將分別借用澄清湖、新莊棒球場，台鋼雄鷹隊也有1場主場改期。

中華職棒近百歲人瑞級的台南球場，1930年動工興建前，本來是一片墓仔坡，經過一世紀調整改建，人工草皮、雙層看台、內野草皮等等，如今身上已掛滿數不清的「台灣第一」獎牌，這次颱風重創球場，統一獅除了將修建受損部分，也將對球場做一次整體體檢。

台南棒球場屋頂遭丹娜絲颱風破壞。投手周彥農IG

目前募資進入倒數階段的《獅吼臺南棒球訂製書》，對於台南球場變身有「故事的網紅」，有著詳細的描述，也可看出這座球場對於整個職棒發展的深遠影響。

以下是書中部分摘要：

台灣棒球運動源起於日據時期，隨著台灣對於棒球熱度升溫，由時任台南市尹（相當於市長）的菱村彥十郎主導，選在五妃廟東南側的土地上興建新的棒球場，1930年11月20日開工、1931年1月31日竣工。一開始外野圍牆低矮，常見比賽結束後，激動的球迷翻牆進入場內的瘋狂場面，經過歷次擴建及改建，適度提高外野圍牆高度，目前座席規模已擴大到1萬2000人。 台南球場由於位於航道上，高度受到限制，無法解決夜間照明燈柱問題，職棒元年開始的三年間，比賽都只能在白天舉行，直到職棒四年才開始有夜間比賽。 台南棒球場擁有多項台灣棒球場的「史上第一」， 1978年為了舉辦區運（現全運會）一度砸1800萬改為人工草皮，成為全台首座人工草皮棒球場；1995年中華職棒球季結束增建外野上層看台，成為全台第一座擁有雙層看台的棒球場；1999年將內野紅土改為栽種草皮，成為台灣首座內野草皮棒球場；2005年更新內野觀眾席座椅，也是台灣棒球場首見座椅附設飲料杯架。 此外，台南棒球場因全壘打牆距離過短，錯過2001年世界盃棒球賽主辦權，隔年將中外野從380呎外推到400呎；2004年配合台南舉辦世界大學棒球錦標賽，球場也增設大螢幕。 統一獅隊的進駐，是台南棒球場的一大重要歷程，1999年正值職棒低谷，球團認養台南棒球場，喊出「贏得精彩，贏得實在」鼓勵選手、號召球迷，盼重新贏回國人的心，台南棒球場也開始出現越來越多與獅隊相關的元素，最特別的是當年球場開設台7-11「職棒門市」，碰到有比賽的日子，單日營收曾居全台前10名，2004年因客源減少而改成比賽日才營業，2007年閉店正式走入歷史。

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